춘천시(시장 육동한)와 춘천교육지원청(교육장 이경옥)이 25일 시청 중회의실에서 2026년 제1회 춘천시교육행정협의회를 열고 학생 교통 지원과 통학 안전 강화 방안을 논의했다.

춘천교육지원청은 이날 초등학교 하교 시간대 교통안전 인력 지원과 남부초등학교 통학버스 승하차 구역 안전 확보를 요청했다.

▲이경옥 춘천교육지원청 교육장. ⓒ춘천시

춘천시는 학교별 인력 수요와 현장 여건 등을 바탕으로 지원 방안을 검토하기로 했다.

춘천시는 내년 6월 시행하는 학생 주말 시내버스 무료 이용 지원사업을 설명하고 학생 교통카드 신청·배부에 학교가 협조해 달라고 당부했다.

양 기관은 청소년도서관 동아리 활동공간·프로그램과 아이디어도서관 체험학습 이용 활성화 방안도 함께 살폈다.

▲육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

올해 선정된 교육혁신선도지역 사업을 내년부터 본격 추진하기 위한 협력 과제도 점검했다.

원도심·읍면지역 학교 지원과 이주배경학생 맞춤형 교육 등 학교 현장 연계 사업을 중심으로 논의를 이어갔다.

중·고등학생 자원봉사 참여, 우수학생 장학금 홍보, 학교 연계 올바른 쓰레기 배출 교육 등도 공유했다.

▲2026년 제1회 춘천시교육행정협의회. ⓒ춘천시

이경옥 춘천교육지원청 교육장은 "아이들의 안전과 배움은 학교만의 노력으로 이뤄지지 않는다"며 "교육 현장 목소리를 춘천시와 긴밀히 공유하고 학생들에게 필요한 지원이 이어지도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

육동한 춘천시장은 "교육은 지역 미래를 준비하는 가장 중요한 일"이라며 "춘천교육지원청과 현장 과제를 함께 풀어가며 아이들이 안전하게 배우고 성장하는 교육도시 춘천시를 만들겠다"고 말했다.