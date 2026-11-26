더불어민주당 원로인 유인태 전 국회 사무총장이 당론으로 추진 중인 조희대 대법원장 탄핵 추진을 두고 "내후년 총선에서 망하는 길"이라며 중단을 촉구했다. 이재명 대통령에 대한 검찰의 조작기소 의혹과 공소취소 논란에 대해서도 "공소취소는 대통령이 속으로 원해도 지금은 물 건너갔다"고 쓴소리를 했다.

유 전 총장은 25일 CBS 라디오에 출연해 "(민주당) 안에서도 탄핵이 헌재(헌법재판소)에 가서 인용될 거라고 생각하는 사람들은 그렇게 많지 않은 것 같지 않나"라며 "오히려 탄핵이 인용 안 되더라도 직무를 정지시키는 거에 더 방점을 두는 건지, 아니면 당내 갈등을 이걸로(조 대법원장 탄핵으로) 어떻게 해결해 보려고 그러는데 그건 참 잘못된 판단"이라고 지적했다. 그러면서 "저는 이 탄핵은 중지해야 된다고 본다"고 했다.

유 전 총장은 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송과 최근 대법관 임명제청 논란을 거론하며 "헌법 정신은 대통령과 대법원장이 (합의를) 하라는 것인데 저렇게 의논 없이 하고, 재제청도 거부하고, 하나하나 따지고 보면 문제는 꽤 많다"고 조 대법원장의 행보를 비판했다. 다만 "많은 문제가 있지만 그럼에도 불구하고 지금 탄핵을 추진하는 것은 내후년 총선에서 망하는 길"이라고 경고했다

유 전 총장은 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문회를 계기로 재차 불거진 이 대통령 사건의 공소취소 논란에 대해서는 "그거(공소취소)는 이 대통령이 속으로 원해도 지금은 물 건너갔다"며 "너무 그렇게 왈가왈부할 일이 지금 아니라고 본다"고 평가했다. 공소취소 가능성이 희박한 상황에서 정치권이 이를 놓고 공방을 벌일 필요가 없다는 것이다.

앞서 이용철 후보자는 전날 국회 법제사법위원회 인사청문회에서 이 대통령 사건의 공소취소를 위한 수사지휘권 행사 여부를 묻는 야당 의원들의 질의에 "무리한 지휘권 행사는 하지 않겠다"는 원론적 답변을 반복했다. 공소취소를 지휘하지 않겠다는 확답은 끝내 내놓지 않았다. 유 전 총장은 이 후보자의 답변 태도에 대해 "실제로 무리한 지휘를 안 할 사람이라고 보여지는데 그러니까 답변도 그렇게 나온 게 아니냐"고 평가했다.

이어 "이 대통령 자신도 자기가 하도 무리한, 과도한 수사에 시달렸기 때문에 '이건 한 번 밝혀야 되겠다'고 해서 특검도 하는" 것이라면서도 "거기(특검)에서 다 조작이라고 하는 게 명백하게 드러나서 검사들 스스로 '야, 이건 우리가 취소해야 되겠다'는 여론이 검찰 내부에서 확 일어난다면 모를까, 그럴 것 같지는 않다"고 했다.

▲ 유인태 전 국회사무총장. ⓒ CBS 박성태의 뉴스쇼 유튜브 화면 캡쳐.

특히 유 전 총장은 자신이 과거 '조작 기소'를 실제로 당했던 경험을 거론하기도 했다. 그는 1974년 박정희 정권 시절 전국민주청년학생총연맹(민청학련) 사건으로 사형을 선고받았다가 무기징역으로 감형받아 옥고를 치렀으며, 2012년 재심에서 38년 만에 무죄를 선고받았다. 유 전 총장은 "그때는 (수사기관이 사건을) 날조했다. 저하고 같이 (감옥에) 들어갔던 분들 중에 판결 난 다음 24시간도 안 지나서 여덟 분이나 사형 집행까지 당했다"며 "나중에 가서야 재심에서 무죄를 받았다"고 당시를 회상했다.

이어 "그때는 전부 모든 걸 (중앙)정보부가 했고, 우리나라 검찰이고 법원이고 다 메모 하나 넣으면 그대로 판결하던 시절을 우리는 겪어 왔다"고 했다. 유 전 총장은 "지금은 조작기소가 아닌 것을 조작이라고 할 대한민국이 아니"라며 "저는 지금 다들 꿈에서 좀 깼으면 좋겠다. (이 대통령) 공소취소는 못한다. 하려야 할 수도 없다. 대한민국이 그렇게 만만한 나라가 아니다"라고 했다.

개각엔 "너무 무난하게 했다"…강금실 장악력 논란엔 "남녀 차별 여전"

유 전 총장은 한편 이재명 정부 11.23 개각에 대해서는 "청문회를 거치고 더 검증을 해 봐야 되겠지만 그냥 무난하다"고 평가했다. 다만 "아직까지는 (집권) 초반이니까 약간의 감동"을 줄 만한 파격적인 인사도 필요했다며 "검증 과정에서 몇 번 실패를 하니까 이번에는 그냥 너무 무난하게 했다"고 아쉬움을 표했다.

다만 통일부 장관 후보자로 지명된 홍익표 전 청와대 정무수석에 대해서는 "원래 전공이 그쪽(통일 분야)이다. 제일 전문성이 있다"고 높이 평가했다. 유 전 총장은 홍 전 수석에 대해 "청와대 안에서도 제일 좀 입바른 소리를" 했을 것이라며 "원래 친명하고는 상당히 거리가 좀 있던 인물이다. 근데도 이번에 장관으로 기용한 것은 상당히 잘한 것"이라고 호평했다.

강금실 전 법무부 장관의 국가정보원장 발탁을 놓고 불거진 조직 장악력 논란에 대해서는 성차별적 인식을 지적했다. 유 전 총장은 "법무장관 하던 사람이 국정원장 간 경우는 상당히 많다"며 "우리 정부(언제인지) 때도 검사 하던 김승규 전 법무부 장관이 갔다. 그 당시에는 아무도 그런(조직 장악력) 얘기를 안 하더니 이번에 강금실 장관 가니까 전부 조직 장악력이 있느냐, 없느냐(하고 있다)"고 꼬집었다.

그러면서 "강금실 장관이 가서 잘할지는 모르겠는데, 그렇더라도 유독 여성 출신 법조인이 갔다는 걸로 저렇게까지 얘기하는 것에 '야, 역시 우리나라가 차별은 여전하구나' 하는 느낌을 받았다"고 덧붙였다.