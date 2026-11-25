횡성군(군수 장신상)이 생명존중 문화 확산과 자살예방 대응체계 강화를 위해 전담 조직을 신설하고 지역사회 유관기관과 공동 대응체계를 구축했다.

횡성군은 25일 횡성군청 소회의실에서 청소년 생명지킴 지역안전망 협의회 및 11월 자살예방회의를 열었다.

▲청소년 생명지킴 지역안전망 협의회 및 11월 자살예방회의. ⓒ횡성군

회의에는 횡성군 자살예방관인 최태영 부군수를 비롯해 횡성교육지원청, 횡성군보건소, 횡성정신건강복지센터, 횡성경찰서, 횡성소방서, 횡성군청소년상담복지센터 등 관계 기관 16명이 참석했다.

참석자들은 청소년 위기 대응을 위한 기관 간 협력 방안과 횡성군 자살예방 대응 상황을 점검하고 지역 맞춤형 예방사업 추진 방향을 논의했다.

횡성군은 지난달 13일 복지정책과 내 생명존중TF팀을 신설해 자살예방 업무의 총괄·기획 기능을 강화했다.

기존 보건부서의 상담·치료·위기개입 중심 실무 대응과 연계해 지역 자살예방 계획 수립, 유관기관 협력체계 운영, 지역사회 위기대상자 발굴·복지자원 연계 등 통합 안전망을 구축하고 있다.

지난 7월 구성한 청소년 생명지킴 지역안전망 협의회는 학교·사회·정신건강·긴급대응 분야 기관이 참여하는 협력기구다.

기관 간 소통·협력·위기 상황 공동 대응·지원 연계를 통해 청소년 보호 안전망 역할을 수행한다.

최태영 횡성군 부군수는 "생명존중과 자살예방은 행정기관만의 노력으로 해결할 수 있는 과제가 아니라 지역사회 모두가 관심을 갖고 책임을 나누어야 할 중요한 과제"라며 "전담 조직 신설을 계기로 유관기관 간 협력을 강화하고 도움이 필요한 주민에게 적시에 적절한 지원이 연결되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

횡성군은 앞으로도 정기적인 자살예방회의와 청소년 생명지킴 지역안전망 협의회를 통해 기관별 대응 현황을 공유하고 지역 특성에 맞는 예방사업 발굴과 민관 협력 강화를 이어가기로 했다.