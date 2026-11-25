강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)이 25일 싱가포르에서 글로벌 외식·호텔 전문 기업 로앤비홀드 그룹과 직업계고 학생 해외 취업 지원을 위한 업무협약을 맺었다.

이번 협약은 강원특별자치도 직업계고 학생들에게 세계 무대 실무 경험과 양질의 취업 기회를 제공하기 위해 마련했다.

▲직업계고 학생 해외 취업 지원 업무협약. ⓒ강원특별자치도교육청

양 기관은 직업계고 학생 현장실습·취업 기회 제공, 전공 분야 기술인재 육성 지원체계 구축, 산업동향·최신 정보 공유 등에 협력하기로 했다.

로앤비홀드 그룹은 2005년 싱가포르에 설립된 외식·호텔 기업이다.

미슐랭 3스타 프렌치 레스토랑 오데트를 비롯해 싱가포르 대표 파인다이닝과 브랜드를 다수 운영한다.

강원특별자치도교육청은 직업계고 글로벌 역량 강화 사업을 통해 지난 3년간 싱가포르 현지에 학생 29명을 파견해 현장실습을 진행했다.

이 가운데 이니샤그룹, 이가자헤어 등 현지 기업에 8명이 정식 취업해 조리·미용 등 전문 분야에서 일하고 있다.

강원특별자치도교육청은 이번 협약으로 조리·서비스 분야 학생들이 세계적 외식·호텔 기업에 진출하는 통로를 넓혔다.

현지 취업을 돕기 위해 희망 학생 대상 외국어 학습과 현장실습 프로그램도 운영하기로 했다.

권대동 강원특별자치도교육청 중등교육과장은 "싱가포르 최고 수준 외식 기업인 로앤비홀드 그룹과의 협약은 직업계고 학생들이 세계 무대 기준을 직접 경험하고 글로벌 인재로 성장하는 기회"라며 "학생들이 전공 역량을 살려 세계에 당당히 진출하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.