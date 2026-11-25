강원특별자치도(도지사 우상호)가 행정안전부 주관 2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회에서 장려상을 받고 특별교부세 2500만 원을 확보했다.

강원특별자치도는 광역지자체 중 유일하게 본선에 진출해 3년 연속 우수기관에 이름을 올렸다.

▲행정안전부 주관 2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회. ⓒ강원특별자치도

행정안전부가 공공기관을 대상으로 조직문화 개선 우수사례를 포상하는 이번 대회에는 12개 기관이 본선에 올라 발표와 전문가 심사로 순위를 정했다.

강원특별자치도는 '존중은 쑥! 관행은 싹! 강원 쑥싹 프로젝트'를 주제로 직원 의견을 정책에 반영하고 불합리한 관행을 고치는 조직문화 혁신을 추진했다.

관행세탁소 운영, 존중학개론 고사, 존중이 키우기 게임 등 직원 참여형 존중 문화를 확산했다.

간부 모시는 날 ZERO 실천과 도지사 직통 상호 소통방 운영으로 불합리한 관행을 없애고 재발 방지 대책도 강화했다.

▲행정안전부 주관 2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회. ⓒ강원특별자치도

월간업무계획 폐지와 주간업무계획 격주화 등으로 보고 절차를 줄였다.

징검다리 연휴 퐁당주간 도입과 워케이션 운영, 육아시간·유연근무제 활성화로 일과 삶이 조화를 이루는 근무 환경도 만들었다.

김영수 강원특별자치도 행정부지사는 "이번 수상은 직원들이 함께 만들어 온 조직문화 혁신이 값진 성과로 이어진 것"이라며 "직원이 존중받고 행복하게 일하는 조직문화를 조성해 그 변화가 좋은 정책과 도민 행복으로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.