조용식 울산시교육감이 정부의 지방교육재정교부금 개편에 반대하며 국회 앞 1인 시위에 나섰다. 학생 수 감소를 이유로 교육재정을 축소해서는 안 된다며 '교육재정 상생안'의 조속한 입법을 촉구했다.

25일 울산시교육청에 따르면 조 교육감은 이날 오전 8시와 낮 12시 두 차례 국회의사당 앞에서 전국 시·도교육감 릴레이 시위에 참여했다.

▲ 조용식 울산시교육감이 25일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 지방교육재정 상생안 입법을 촉구하는 1인 시위를 벌이고 있다. ⓒ조용식 SNS

조 교육감은 '아이들 예산은 비용이 아니라 미래입니다'라는 피켓을 들고 "아이들의 미래는 흥정의 대상이 아닙니다. 교육재정 축소 시도를 멈추어야 합니다"라는 손글씨 메시지도 직접 작성했다.

쟁점은 내국세의 20.79%를 지방교육재정교부금으로 배분하는 현행 제도다. 정부는 학령인구 감소 등을 반영한 개편을 추진하지만, 교육감들은 안정적인 재정 확보가 어려워질 수 있다고 우려한다.

▲ 조용식 울산시교육감이 직접 작성한 교육재정 축소 반대 메시지. ⓒ조용식 SNS

대한민국교육감협의회가 제안한 상생안은 현행 연동률을 유지하되 교부금이 전년보다 5% 넘게 늘면 초과 증가분의 3분의 2를 국가 미래투자 재원으로 활용하고 5% 넘게 줄면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하는 내용이다.

울산시교육청의 2027년도 예산안은 2조4098억원으로 올해 본예산보다 1386억원(6.1%) 늘었지만 인건비와 학교 운영비 등 필수 지출 증가로 실제 재정 운용 여력은 제한적이다.

앞서 지난 4일 국회에서 상생안을 공동 제안한 조 교육감은 "교육재정은 아이들의 배움과 미래를 뒷받침하는 소중한 투자 재원"이라며 국가의 미래투자와 안정적인 교육재정 확보를 위한 상생안 입법을 촉구했다.

전국 시·도교육감들은 26일 국회 앞에서 공동 대응에 나설 예정이다. 관련 법안은 오는 30일까지 국회 상임위원회 심의를 앞두고 있으며, 울산시교육청의 내년도 예산안은 다음 달 11일 울산시의회에서 의결될 예정이다.