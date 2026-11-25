정선장학회(이사장 최승준)가 2027년도 장학금 18억 원 지급을 포함한 내년도 사업계획을 확정했다.

정선장학회는 25일 정선군청 대회의실에서 2026년 제3회 이사회를 열고 2027년도 사업계획과 내년 상반기 임기 만료 임원 선임안을 심의·의결했다.

▲정선장학회 2026년 제3회 이사회. ⓒ정선군

정선장학회는 2026년 장학생 575명에게 총 14억 원의 장학금을 지급했다.

2027년에는 658명에게 18억 원을 지급하기로 했다. 중·고등학생 특별장려금을 신설해 지원 대상이 늘어난다.

2027년도 장학금 신청은 내년 2월 중 정선군청 홈페이지에 공고한다.

2월부터 3월까지 정선장학회 사무국(정선군청 가족행복과), 읍·면 행정복지센터, 장학사업 홈페이지에서 접수한다.

정선군은 지금까지 124억 원의 기금을 출연해 현재 90억 원의 장학금을 조성했다.

2026년까지 학생 7785명에게 총 144억 원의 장학금을 지급했다.

최승준 정선장학회 이사장은 "장학 혜택이 지역 학부모의 교육비 부담 해소에 도움이 되길 바란다"며 "학생들이 지역사회와 국가 발전에 이바지하는 인재로 성장하도록 더 많은 학생에게 혜택이 돌아가게 노력하겠다"고 말했다.