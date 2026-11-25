춘천시가 소나무재선충병 피해목 제거 중심 방제에서 피해 확산 차단과 산림생태계 회복을 함께 추진하는 체계로 전환한다.

육동한 춘천시장은 25일 언론브리핑을 열고 춘천시 전역의 소나무재선충병 특별방제구역 지정에 따른 종합대응방안을 발표했다.

▲춘천시 전역 소나무재선충병 특별방제구역 지정 종합대응방안 발표. ⓒ춘천시

소나무재선충병은 솔수염하늘소와 북방수염하늘소 등 매개충을 통해 소나무·잣나무 등 소나무류 산림에 침입한 재선충이 수분·양분 이동을 막아 나무를 말라 죽게 하는 병이다.

감염된 나무는 치료가 어려워 조기 발견과 확산 차단이 중요하다.

전체 면적(11만1640㏊)의 71.4%(7만9716㏊)가 산림인 춘천시는 산림 면적의 약 20%를 소나무류 산림(소나무·잣나무)이 차지한다.

춘천시는 2007년 동산면 원창리에서 처음 발생한 뒤 남면·남산면·서면을 중심으로 피해가 번졌다.

지난해 6월부터 올해 5월까지 발생한 재선충병 피해목은 3만2736그루에 달한다.

춘천시는 최근 4년간 피해고사목 등 4만6721그루를 방제하고 195.81㏊ 수종전환과 646.44㏊ 예방나무주사를 실시했다.

춘천시 소나무류 산림 중 약 60%를 차지하는 잣나무는 감염 뒤 증상이 나타나기까지 1~2년이 걸려 조기 발견이 어렵다.

이상고온, 가뭄 등 기후변화로 나무 저항력이 약해지고 매개충 활동에 유리한 여건이 만들어진 점도 확산 원인으로 꼽힌다.

▲춘천시 전역 소나무재선충병 특별방제구역 지정 종합대응방안 발표. ⓒ춘천시

피해가 집단화·대형화하면서 개별 피해목 제거 중심 방식과 제한된 예산·인력으로는 대응에 한계가 있었다.

산림청은 지난 12일 춘천시 전역(11만1640㏊)을 소나무재선충병 특별방제구역으로 지정했다.

전국 재선충병 발생 시·군·구 170곳 가운데 특별방제구역 지정 지역은 20곳이다.

특별방제구역 지정으로 기존 8월부터 이듬해 4월까지였던 방제 기간이 연중으로 늘어나고 현장 여건에 따라 일부 방제 절차도 간소화된다. 집

단피해지역 집중 방제와 생활권 위험수목 신속 대응이 가능해진다.

춘천시는 내년 방제 예산으로 올해 당초예산 33억 원의 두 배가 넘는 72억 원을 확보했다.

앞으로도 산림청, 강원특별자치도 등과 협력해 방제 재원을 늘리기로 했다.

▲춘천시 전역 소나무재선충병 특별방제구역 지정 종합대응방안 발표. ⓒ춘천시

춘천시는 피해 밀도를 관리 가능한 수준으로 낮추기 위해 피해 정도·확산 위험성·산림 기능에 따라 방제 방식을 나눈다.

북산면 등 미발생지역은 드론·지상 예찰을 강화한다.

사북면, 신북읍, 동면 등 피해 확산 최전방 지역은 감염목 주변 소규모 벌채와 예방나무주사로 확산을 막는다.

서면, 동내면, 신동면 등 완충지역과 고속도로변·주요 관광지·생활권은 집중 솎아베기와 단계적 산림 복원을 추진한다.

남면, 남산면, 동산면 등 집단피해지역은 면적 단위 집중 방제와 수종전환으로 감염원을 줄인다.

수종전환 규모는 기존 약 180㏊에서 중장기적으로 500㏊까지 늘린다.

피해목을 벤 자리에 산림 입지·기능과 산주 의견을 반영해 낙엽송 등 경제림, 밤나무·호두나무·엄나무 등 소득림, 참나무류가 어우러진 경관림을 만든다.

육동한 춘천시장은 대규모 수종전환 묘목을 안정적으로 확보할 춘천시 내 산림용 양묘장 마련 필요성도 강조했다.

대규모 벌채에 따른 산사태 등 산림재해도 함께 막는다.

벌채 뒤 신속하게 나무를 심고 방제 과정에서 만든 작업로 복구와 토사 유출 방지사업을 병행한다.

▲춘천시 전역 소나무재선충병 특별방제구역 지정 종합대응방안 발표. ⓒ춘천시

행정구역과 산림 소유 경계를 넘은 공동대응체계도 갖춘다.

육동한 춘천시장은 지난 24일 북부내륙권 행정협의회에서 공동대응 필요성을 제기해 인접 시·군과 공감대를 모았다.

춘천시는 산림청 국가방제벨트와 연계해 시·군 경계지역 중심 공동방제를 추진한다.

소나무재선충병 전담 방제팀을 신설하고 산림 관계기관과 군부대, 산림전문가, 시민단체, 임업인이 참여하는 민·관·군 협의체도 구성한다.

오는 12월 중 대책회의를 열어 방제전략 수립, 현장 점검, 산림 복원·재해 예방 등 협력 방안을 논의한다.

육동한 춘천시장은 "지켜야 할 숲은 더욱 철저히 지키고 피해를 입은 숲은 다시 건강한 숲으로 만들어 가겠다"며 "지금의 산림 위기를 미래 산림 전환 기회로 삼아 10년, 20년 뒤 더 건강하고 아름다운 춘천시 산림을 만드는 밑거름이 되도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.