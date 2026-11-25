춘천시(시장 육동한)가 2027년도 당초예산안 중점 투자 방향을 미래 성장과 민생경제의 균형으로 정하고 1조8554억 원 규모로 편성해 지난 20일 춘천시의회에 제출했다.

이번 예산안은 올해 당초예산 1조7036억 원보다 1518억 원(8.9%) 늘어난 규모다.

▲육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

일반회계는 1조6594억 원, 특별회계는 1960억 원으로 구성했다.

춘천시는 생활밀착형 건설투자와 민생 지원으로 지역경제에 활력을 불어넣고 인공지능·첨단산업, 미래인재 육성, 교육, 정원·문화·관광 분야에 재원을 집중했다.

미래 성장기반 강화를 위해 수열에너지 융복합클러스터 기반 조성 186억 원, 푸드테크 연구지원센터 구축 38억 원 등을 편성해 첨단산업 기반을 넓힌다.

교육혁신선도지역 선정에 맞춰 교육환경 개선·교육프로그램 지원 60억 원, 대학 역량 강화 35억 원, 청소년 주말 무료버스 지원 10억 원 등을 반영해 미래인재를 키운다.

민생경제와 지역경기 활성화를 위해 생활밀착형 건설사업에는 올해보다 약 20% 늘어난 343억 원을 편성했다.

도로·하천·마을안길 등 생활 인프라를 정비하고 춘천사랑상품권 48억 원, 전통시장 시설현대화·활성화 26억 원, 근화·소양 상권활성화 12억 원 등으로 원도심과 골목상권을 살린다.

농·임업 분야에도 올해보다 10.3% 늘어난 1029억 원을 편성했다.

국제적 정원·문화·관광·체육도시 도약 사업도 이어간다.

춘천호수정원 조성 56억 원, 소양강댐 호수둘레길·생태탐방로 조성 54억 원, 춘천정원산업박람회 개최 15억 원 등을 담았다.

세계태권도연맹 본부 건립 55억 원, 춘천시민축구단 육성 28억 원, 도민생활체육대회 개최·기반시설 정비 29억 원, 제45회 대한민국 연극제 개최 14억 원 등 문화·체육 자원도 확충한다.

사회복지 분야에는 올해보다 10.7% 늘어난 6891억 원을 편성했다.

기초연금 1612억 원, 노인 일자리·사회활동 지원 362억 원, 육아기본수당 328억 원 등 생애주기별 지원을 이어간다.

국가보훈대상자 수당 지원 예산도 전년 대비 16% 늘어난 87억 원으로 확대해 보훈 예우를 높인다.

동면 세대공감 주민복합문화센터 건립에는 40억 원을 투입해 세대 통합 문화·복지 공간을 만든다.

시민 이동 편의와 생활환경 개선을 위해 버스·택시 정류장 환경개선에 올해보다 두 배 늘어난 20억 원을 편성했다.

버스 재정지원 157억 원, 인공지능 방범 폐쇄회로 텔레비전 구축 7억 원 등도 반영했다.

예산안은 다음 달 2일 열리는 춘천시의회 정례회 심의·의결을 거쳐 12월 21일 최종 확정된다.

육동한 춘천시장은 "민생을 지키는 투자와 미래를 여는 투자가 함께 성과를 내도록 재원을 효율적으로 운용하겠다"며 "지역경제에 활력을 더하고 시민이 일상에서 변화를 체감하도록 사업 추진과 예산 집행을 세심하게 챙기겠다"고 말했다.