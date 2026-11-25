전북의 다양한 현장 목소리를 하나로 모아 지역 발전의 실질적인 대안을 모색하기 위한 ‘전북리더스포럼’이 공식 출범했다.

전북리더스포럼 발대식은 25일 오후 7시 전주 이비스호텔 3층 연회장에서 이원택 전북특별자치도지사와 김동진 전 대한체육회 이사, 지역 정치권 및 각계 인사 등 200여 명이 참석한 가운데 열렸다.

‘행동하는 리더! 변화하는 전북’을 슬로건으로 내건 전북리더스포럼은 지역 곳곳의 다양한 의견을 수렴하고, 현장에서 제시된 정책과 아이디어를 실질적인 행동으로 연결하는 것을 목표로 출범했다.

▲ 이원택 전북특별자치도지사가 25일 열린 전북리더스포럼 발대식에서 인사말을 하고 있다.ⓒ프레시안

이날 발대식은 개회선언과 국민의례, 내빈 및 임원 소개, 축사, 포럼 출범 배경과 활동 방향 설명, ‘전북의 목소리’ 비전 발표, 발대 선언 등의 순으로 진행됐다.

황치문 전북리더스포럼 대표는 출범사를 통해 “전북의 미래를 이야기할 때마다 좋은 생각과 제안은 많았지만, 현장의 목소리가 서로 연결되지 못하고 논의가 행동으로 이어지지 않는 아쉬움이 있었다”고 밝혔다.

이어 “전북리더스포럼은 각자의 자리에서 축적한 경험과 지혜를 연결하고 지역 현안을 함께 살펴 실현 가능한 대안을 찾는 역할을 하겠다”며 “말에 그치는 포럼이 아니라 시작한 일의 결과까지 책임 있게 살피는 실천형 조직으로 만들어가겠다”고 강조했다.

황 대표는 “전북의 변화는 현장의 목소리를 행동으로 옮기는 데서 시작된다”며 “지역의 미래는 누군가가 대신 만들어주는 것이 아니라 이곳에 사는 우리가 함께 만들어가야 한다”고 말했다.

황치문 대표 “현장의 목소리를 행동으로 잇는 실천형 포럼 만들 것”

이원택 도지사는 축사를 통해 “전북리더스포럼은 지역의 역량과 지혜를 하나로 모아 전북의 발전과 새로운 도약을 이끌 소중한 출발점”이라며 “급변하는 시대에 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 미래를 내다보는 통찰력과 변화를 이끄는 리더십, 공동의 목표를 향한 연대와 협력이 중요하다”고 말했다.

▲ 25일 전북 전주시에서 열린 전북 리더스포럼 발대식에서 이원택 도지사와 김동진 전 대한체육회 이사 등 참석자들이 퍼포먼스를 하고 있다.ⓒ프레시안

또 “전북의 내일은 누군가가 대신 만들어주는 것이 아니라 도민 모두가 함께 고민하고 행동할 때 현실이 된다”며 “전북리더스포럼이 변화의 선두에서 지역의 희망을 키우고 전북의 더 밝은 미래를 열어가는 든든한 구심점이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

포럼은 앞으로 지역 현안을 발굴하고 각계 전문가와 도민의 의견을 모아 정책 대안을 제시하는 한편, 제안된 과제가 실제 지역 변화로 이어질 수 있도록 지속적인 논의와 실천 활동을 펼칠 계획이다.