국가 전산망 장애로 화장예약 업무가 중단될 위기에서 신속한 비상 대응으로 시민들의 장례 일정 차질을 최소화한 부산시설공단이 정부 적극행정 우수사례 경진대회에서 국무총리상을 받았다.

26일 부산시설공단에 따르면 공단은 전날 정부세종청사에서 열린 '2026 적극행정 우수사례 경진대회'에서 지방공공기관 부문 최우수상인 국무총리상을 수상했다.

▲ 부산시설공단이 25일 정부세종청사에서 열린 '2026 적극행정 우수사례 경진대회'에서 최우수상인 국무총리상을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ부산시설공단

수상 사례는 부산영락공원의 자체 비상예약시스템 구축을 통한 '화장예약 멈춤 0(Zero)' 실현이다.

지난해 9월 국가정보자원관리원 화재로 전국 화장예약시스템인 'e하늘'에 장애가 발생하자 영락공원은 전담 인력을 투입해 전화·수기 예약 등 대체 절차를 가동했다. 이를 통해 약 1200건의 화장예약을 처리하며 장례 일정의 지연과 시민 불편을 최소화했다.

공단은 이후 국가 전산망 장애가 재발하더라도 예약 업무를 이어갈 수 있도록 자체 비상예약시스템을 구축했다. 국가 시스템에 장애가 발생하면 독립적인 예약체계로 전환할 수 있도록 대응 역량을 강화한 것이다.

이번 경진대회에는 전국 365개 기관에서 719건의 사례가 접수됐으며 이 가운데 18건이 본선에 올랐다. 부산영락공원 김준형 장사관리팀장은 현장 발표에서 전산장애 대응 과정과 자체 시스템 구축 성과를 소개했다.

한편 임재선 부산시설공단 이사장 직무대행은 "이번 수상은 예기치 못한 위기 상황에서도 시민에게 필요한 공공서비스를 중단 없이 제공하기 위해 현장에서 고민하고 대응한 직원들의 노력 덕분이며 앞으로도 시민의 일상을 지키는 현장 중심의 적극행정을 지속적으로 실천하겠다"고 전했다.