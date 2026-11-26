부산항 개항 150주년을 맞아 항만의 성장을 이끌어 온 현장 종사자들이 역사의 주인공으로 나섰다. 해운·항만·수산업 노동자들의 헌신을 조명하고 그들의 삶과 경험을 미래세대에 전하는 '2026 부산항 사람들' 행사가 부산에서 열렸다.

26일 부산항사람들 추진위원회 등에 따르면 전날 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 행사에는 전재수 부산시장과 지역 정치권, 해운·항만·수산업 종사자, 유관기관 관계자, 대학생 등 300여명이 참석했다.

▲부산항 개항 150주년을 기념해 25일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 '2026 부산항 사람들' 행사에서 영도 깡깡이마을의 선박 수리 노동자 이복순(73) 씨가 개회사를 하고 있다. ⓒ프레시안(윤여욱)

이번 행사는 더팩트 부산·울산본부 손연우 본부장이 기획했다. 부산항 150년의 역사를 시설과 물동량이 아닌 현장 노동자들의 삶과 헌신을 중심으로 재조명하고 그 가치를 청년세대에 전달하는 데 초점을 맞췄다. 더팩트 부산·울산본부와 사단법인 부산노동포럼이 공동 주최하고 부산항사람들 추진위원회가 주관했다.

행사의 시작부터 현장 노동자들이 중심에 섰다. 부산 영도구 깡깡이마을에서 수십 년간 선박 수리 현장을 지켜온 이복순(73) 씨가 개회를 선언했다. 기관장 중심의 의전에서 벗어나 부산항 발전을 뒷받침한 노동자들에게 무대의 중심을 내준 것이다.

▲'2026 부산항 사람들' 행사에서 더팩트 부산·울산본부 손연우 본부장이 부산항의 미래를 이끌 청년들에게 상장을 수여하고 있다. ⓒ프레시안(윤여욱)

전재수 부산시장은 축사에서 부산항 150년의 성장을 이끈 노동자들의 헌신을 강조하며 북극항로 시대를 향한 새로운 도약을 약속했다.

전 시장은 "노동자들의 희생을 잊지 않고 위대한 부산, 부산항의 시대를 열어가겠다"고 밝혔다. 이어 해양수산부와 관련 공공기관 이전, 해사전문법원 추진, 해운기업 집적 등을 통해 부산을 북극항로 시대의 중심도시로 발전시키겠다는 구상도 제시했다.

행사에서는 부산항 발전에 기여한 현장 종사자들의 삶을 담은 다큐멘터리가 상영됐으며 공로자 표창과 공로패 전달도 이어졌다. 참석자들은 '부산항 사람 존중 공동선언'을 통해 노동자의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 현장의 경험과 기술을 다음 세대에 계승하기로 뜻을 모았다.

▲25일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 '2026 부산항 사람들' 행사장 뒤편에 마련된 사진전. 부산항과 지역 노동자들의 삶을 담은 작품들이 전시돼 있다. ⓒ프레시안(윤여욱)

청년들의 참여도 눈길을 끌었다. 지난 9월 출범한 제1기 학생기자단은 항만과 해양산업 현장을 직접 취재해 노동자들의 삶을 기록했으며, 이날 기자단 5명이 국회의원 표창을 받았다.

이어 진행된 '부산항 JOB SHOW'에서는 해양관광과 해운, 수산물 유통, 해양수산 연구 분야 전문가들이 직업 현장의 경험을 공유하며 청년들과 소통했다.

행사 주최 측은 학생기자단의 취재 성과를 담은 '부산항 사람들' 기록집을 발간하고 이를 매년 이어갈 계획이다. 부산항의 성장사를 시설과 물동량을 넘어 현장을 지켜온 사람들의 기록으로 남기고 청년세대와의 교류도 확대한다는 방침이다.