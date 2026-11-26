외항선에 공급해야 할 면세 해상유 474억원어치를 빼돌려 시중에 불법 유통한 업자들이 무더기로 경찰에 붙잡혔다. 이들은 5년간 720차례에 걸쳐 해상유 5080만L를 거래하고 공급 서류까지 위조한 것으로 조사됐다.

26일 부산경찰청 광역범죄수사대는 석유 및 석유대체연료 사업법 위반 등 혐의로 선박 급유업체와 무자료 해상유 유통업자, 석유판매업자 등 100명을 검거하고 이 가운데 2명을 구속했다고 밝혔다.

▲울산 장생포항에서 벙커링 선박이 빼돌린 해상유를 다른 선박으로 옮겨 싣는 모습. ⓒ부산경찰청

이들은 2021년 6월부터 올해 5월까지 부산항 제5부두 등에서 외항선에 공급할 면세 해상유를 빼돌려 무자료 유통업자를 거쳐 시중에 되판 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 선박 급유업체는 외항선에 공급하도록 위탁받은 해상유 일부를 빼돌렸고 이른바 '뒷물 업자'들은 이를 헐값에 매입해 석유판매업자에게 재판매한 것으로 드러났다.

이 과정에서 해상유 공급확인서 등을 위조해 정상 거래로 꾸몄으며 불법 유통된 기름은 대형 여객·화물 선사 등에도 공급된 것으로 조사됐다. 경찰은 이 같은 거래로 약 56억원의 국세 손실이 발생한 것으로 추산했다.

경찰은 선박 이동 경로 추적과 10여일간의 잠복수사 등을 통해 범행을 확인했다. 한국석유관리원과 합동으로 관련 선박 등 50여 곳을 압수수색해 위조 서류 1000여 점과 해상유 104만4325L를 확보했다.

또 약 13억7000만원 상당의 범죄수익에 대해 법원으로부터 기소 전 몰수·추징보전 인용 결정을 받았으며 불법 거래에 연루된 업체 20곳을 관계기관에 통보했다.

부산경찰청은 한국석유관리원과 관세청, 해양수산청, 부산항만공사 등 관계기관과 협력해 주요 항만의 해상유 불법 유통에 대한 감시와 단속을 강화할 방침이다.