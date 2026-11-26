자녀의 학교폭력 처분 이후 담임교사를 아동학대로 신고하고 반복적으로 민원을 제기한 학부모에 대해 김석준 부산시교육감이 고발을 결정했다. 교사의 정당한 교육활동을 침해하는 행위에 법적 대응으로 맞서겠다는 취지다.

26일 부산시교육청에 따르면 교육청은 부산 남구 A초등학교에서 발생한 교육활동 침해 사안과 관련해 해당 학부모를 교육감 명의로 고발하기로 했다.

▲김석준 부산시교육감이 <프레시안>과의 인터뷰에서 질문에 답변을 하고 있다.ⓒ프레시안

사건은 2024년 해당 학부모의 자녀가 다른 학생들에게 학교폭력을 가해 처분받은 이후 시작됐다. 교육청에 따르면 학부모는 담임교사의 생활지도와 학교폭력 사안 처리에 문제를 제기하며 민원을 반복했고 담임교사를 아동학대로 신고하기도 했다.

이 과정에서 담임교사는 장기간 심리적 고통을 겪었으며 정상적인 수업과 학생 지도에도 차질을 빚은 것으로 교육청은 파악했다.

교육청은 정당한 생활지도까지 아동학대 신고로 이어지는 상황이 반복되면 교사들의 교육활동이 위축되고 학생들의 학습권에도 영향을 미칠 수 있다고 판단했다.

김 교육감은 "학부모의 정당한 의견 제시와 민원 제기는 존중돼야 하지만 교원의 정당한 교육활동을 침해하는 행위에 대해서는 엄정하게 대응하겠다"며 "교육활동 침해에 대한 법적 대응과 함께 피해 교사에 대한 심리적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

부산시교육청은 교육감 명의의 고발을 추진하는 한편 교육지원청별 교육활동보호센터 등을 통해 피해 교원에 대한 법률·심리 지원을 강화할 방침이다.