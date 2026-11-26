진에어와 에어부산, 에어서울을 합친 통합 저비용항공사(LCC)의 본사가 부산으로 결정된 것으로 알려졌다.

26일 항공업계 등에 따르면 통합 진에어의 본사 소재지가 부산으로 정해진 것으로 전해졌다. 그동안 서울과 부산을 놓고 본사 입지를 검토해 온 가운데 부산시는 대한항공 측과 본사 유치를 위한 협의를 이어왔다.

▲통합 저비용항공사(LCC) 진에어와의 합병을 앞둔 에어부산 항공기. ⓒ에어부산

전재수 부산시장은 이날 오후 3시 10분 부산시청에서 거점항공사 관련 공식 발표를 진행할 예정이다.

통합 진에어는 내년 3월 17일 출범할 예정이다. 진에어가 에어부산과 에어서울을 흡수합병하는 방식으로 국토교통부의 합병 인가와 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받았다.

통합 항공사는 인천공항과 김해공항을 양대 허브로 운영할 계획이다. 김해공항 국제선은 기존 28개에서 33개 노선으로 주간 운항 횟수는 281회에서 339회로 확대하는 방안이 추진된다.

또 에어부산의 기존 항공 인프라를 활용하고 김해공항의 정비 기능을 강화하는 등 부산 거점 항공사 운영체계를 구축할 방침이다.

이번 본사 부산 결정은 2035년 하반기 개항을 목표로 추진 중인 가덕도신공항과 연계한 지역 거점항공사 확보 측면에서도 의미가 있다. 다만 현재 확정된 제2허브 육성 계획은 김해공항 중심으로 가덕도신공항 개항 이후의 구체적인 취항·운영 계획은 별도 협의가 필요한 사안이다.