국민의힘 장동혁 대표는 26일 더불어민주당이 조국혁신당 등 범진보진영 정당들과 함께 조희대 대법원장 탄핵소추 공동 추진을 위한 '5당 연대'를 구성하기로 한 데 대해 "여론에서 밀리니까 조폭처럼 범죄단체를 만들겠다는 것"이라고 비난 수위를 높였다.

장 대표는 이날 당 최고위원회의 모두발언에서 "김민석 민주당 대표가 '대법원장 탄핵 연대'를 제안했다"며 이같이 말했다. 그는 "탄핵 자체가 위헌 위법인데 머릿수 늘린다고 불법이 합법이 되겠나"라면서 "범죄단체는 구성 즉시 처벌받고 가입만 해도 처벌 대상"이라고 했다.

장 대표는 또 "(민주당) 스스로도 인용이 안 될 것 같으니 온갖 궤변을 늘어놓고 있다. 세상 황당한 '징계성 탄핵'이라는 말까지 나왔다"며 "(대법원장) 직무정지로 법관 인사를 막는 것이 탄핵의 실익이라고 한다. 결국 이재명 탈옥용 탄핵임을 실토한 것"이라고 주장했다.

탄핵 사유와 관련해서도 "(민주당은) '하나하나는 중대성이 없지만 뭉뚱그려 보면 충분하다'고 한다"며 "하나하나가 탄핵 사유가 안 되는데 긁어모은다고 탄핵 사유가 되나? 탄핵 사유가 무슨 열 장 모으면 피자 한 판 서비스로 주는 쿠폰이냐"고 그는 지적했다. "무단횡단 몇 번 했다고 살인죄로 처벌하겠다는 소리"라고 비유도 들었다.

장 대표는 "이제 사법부가 스스로를 지키기 위해 일어서야 한다"고 했다. 판사 출신인 그는 "어제 창원지법 판사회의에서 탄핵 반대 공식 입장을 내놓았고, 30일 열리는 전국법관대표회의를 앞두고 강동원 의장은 '행동으로 나서야 한다'고 밝혔다"면서 "성명서 한 장 내는 걸로는 행동이 되지 않는다. 판사들이 보여줄 수 있는 가장 확실한 행동은 바로 이재명 재판 재개"라고 주장했다.

장 대표는 나아가 이재명 대통령에 대한 탄핵을 언급하기도 했다. 그는 "이용철 법무부 장관 후보자가 인사청문회에서 '청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐'는 질문에 '말씀드리기 적절하지 않다'며 답변을 회피했다. 대통령 지시가 있었다고 사실상 인정한 것"이라고 했다. 이어 "공소취소를 지시했다면 그것만으로도 대통령 탄핵 사유"라고 주장했다.