과거 개고기 유통으로 유명했던 가축시장이 자리했던 부산 구포시장에 야시장이 들어설 전망이다. 2019년 가축시장 폐쇄 이후 변화를 이어온 구포시장이 먹거리와 공연을 결합한 야간관광 공간으로의 전환을 추진한다.

26일 부산시와 부산관광공사 등에 따르면 부산 북구 구포시장 야시장 조성을 위한 운영업체 선정 절차가 진행 중이다. 오는 12월 24일부터 26일까지 사흘간 시범운영하는 방안이 검토되고 있으며 세부 일정은 조정될 수 있다.

▲부산 북구 구포시장 1번 출입구 전경.ⓒ부산 북구청

야시장은 구포시장 광장 일대에 야외 점포를 설치하는 방식으로 운영될 예정이다. 시장 안팎의 상인들이 참여해 지역 먹거리와 공연, 체험 프로그램 등을 선보이는 구상이다.

운영 계획에는 전통시장 노포 발굴과 특화 메뉴 개발, 셰프 협업 프로그램, 버스킹 공연, 어린이 장보기 체험 등이 포함됐다. 시범운영 결과와 상인회 의견을 토대로 정례 운영과 상설화 여부도 검토할 방침이다.

구포시장은 조선시대 낙동강 수운을 중심으로 형성된 전통시장이다. 시장 일부에는 과거 부산·경남권의 대표적인 개고기 유통 거점인 가축시장이 자리했으나 2019년 7월 폐쇄됐다. 이후 관광·문화 기능을 강화하는 사업이 추진돼 왔다.

부산시는 중구 자갈치시장에도 야시장 도입을 검토하고 있다. 시장 관계자들과 운영 방식을 협의 중이며 내년 시범운영을 목표로 논의가 진행되고 있다.

구포시장 야시장의 구체적인 운영 일정과 참여 점포는 운영업체 선정 및 상인회 협의를 거쳐 확정된다. 부산시는 이를 계기로 서부산권 야간관광과 전통시장 활성화를 추진할 계획이다.