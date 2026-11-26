원주시가 신규 공무원의 공직생활 적응기를 담아 제작한 영상이 유튜브와 인스타그램 합산 조회수 30만 회를 기록했다.

이번 영상은 원주시 공식 유튜브 일상 다큐멘터리 콘텐츠 '나는 원주민'의 아홉 번째 이야기인 원주시청 신규 공무원의 하루 편이다.

▲ '나는 원주민'. ⓒ원주시

공직사회에 첫발을 내딛는 신규 공무원의 설렘, 긴장, 새로운 환경에 적응하는 과정을 담았다.

영상은 임용장을 받는 순간부터 부서 배치 이후 선배 공무원에게 업무를 배우는 과정, 동료들과 나누는 소소한 일상을 신규 공무원의 시선에서 풀어냈다.

▲ '나는 원주민'. ⓒ원주시

정형화된 기관 홍보 방식에서 벗어나 처음이라 낯설고 서툰 순간과 사회생활 첫 시작에서 겪는 이야기를 담아 공감을 끌어냈다.

공무원을 준비하는 수험생에게 시험 준비 비법을 전하고 임용을 앞둔 예비 공무원에게 실제 근무 분위기를 간접적으로 전달했다.

▲ '나는 원주민'. ⓒ원주시

원주시는 콘텐츠를 롱폼과 숏폼 영상으로 각각 제작해 매체별 특성에 맞춰 게시하며 접근성과 확산 효과를 높였다.

그동안 유행하는 밈, 숏폼, 스케치 코미디, 일상 다큐멘터리 등 다양한 형식의 콘텐츠로 기존 관공서 홍보의 틀을 벗어난 시정 홍보를 이어왔다.

▲'나는 원주민'. ⓒ원주시

원주시 관계자는 "공무원이라는 직업적 모습뿐만 아니라 새로운 출발을 앞둔 한 사람의 이야기를 통해 시민들과 공감하고 소통하고자 했다"며 "앞으로도 진정성 있는 콘텐츠를 발굴해 시민과의 소통을 확대하고 시정 홍보 효과를 높이기로 했다"고 말했다.