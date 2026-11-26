원주시가 지난 18일부터 22일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에 파견한 원주시 우수제품 말레이시아 시장개척단이 총 60건, 1,725만 달러 규모의 수출 상담을 진행하고 7건, 301만 달러 규모의 수출 협약을 체결했다.

이번 시장개척단은 원주시 관내 중소기업의 동남아시아 수출 판로 확대를 위해 마련했으며 식품·뷰티·생활용품 분야 중소기업 12개 사가 참가했다.

▲원주시 우수제품 말레이시아 시장개척단. ⓒ원주시

원주시는 맞춤형 바이어 발굴부터 통역 지원까지 상담회 전 과정을 뒷받침하고 항공료와 숙박료 일부를 지원했다.

현지 대형마트에서 운영한 팝업스토어에서는 참가기업 제품을 직접 선보이고 판매하며 현지 소비자의 반응을 통해 제품 경쟁력을 확인했다.

참가기업들은 대한무역투자진흥공사 쿠알라룸푸르 무역관을 방문해 수출 협력 기반을 다졌다.

현지 대형 유통매장 시장조사를 통해 최신 소비 동향을 분석하며 말레이시아 시장 진출을 위한 실무 정보도 확보했다.

김경미 원주시 기업지원일자리과장은 "현지 바이어와 소비자의 반응을 통해 원주시 우수제품의 말레이시아 시장 진출 가능성을 확인했다"며 "상담 이후에도 기업별 협의 사항과 애로사항을 지속적으로 살펴 실제 수출 성과로 이어지도록 돕기로 했다"고 말했다.