원주시가 25일 관내 식품제조기업인 서울에프엔비를 방문해 오덕근 대표이사를 비롯한 임직원들과 간담회를 열었다.

서울에프엔비는 지속적인 기술개발과 생산시설 확충을 통해 국내 식품산업을 이끄는 푸드테크 전문기업으로 성장했다.

▲서울에프엔비 방문. ⓒ원주시

2020년 원주 스마트팩토리 구축에 이어 2025년 본사 소재지를 원주시로 이전하며 지역 내 투자 확대와 일자리 창출로 지역경제 활성화에 이바지했다.

중소기업 유공자 대통령 표창과 노사문화대상 국무총리 표창을 받았으며 지역혁신 선도기업에 선정됐다.

출산장려금, 다자녀 보육지원 등 가족친화 복지제도를 운영하며 근로환경 개선에도 힘쓰고 있다.

▲서울에프엔비 방문. ⓒ원주시

이날 간담회에서는 기업의 주요 경영 현황과 애로사항을 청취하고 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 실질적인 지원 방안을 논의했다.

구자열 원주시장은 "지역기업의 성장은 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지는 중요한 원동력"이라며 "앞으로도 기업이 현장에서 겪는 어려움을 살피고 지속적인 투자와 성장을 이어가도록 뒷받침하기로 했다"고 말했다.