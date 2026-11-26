원주시와 빈곤층의료지원자원봉사의사회(빈의자의사회·회장 장지영)는 25일 원주시청 투자상담실에서 저소득 의료취약계층을 위한 진료비 지원사업 협약을 체결했다.

이번 협약은 의료봉사를 통해 경제적 어려움으로 제때 치료받지 못하는 의료취약계층의 건강 증진과 삶의 질 향상을 돕고 지역사회 나눔문화를 확산하기 위해 마련했다.

▲저소득 의료취약계층 진료비 지원사업 협약. ⓒ원주시

협약에 따라 원주시는 경제적 사정으로 의료서비스 이용이 어려운 대상자를 발굴해 추천하고 빈의자의사회는 의료비를 지원하기로 했다.

빈의자의사회는 2014년 3월 설립돼 원주·횡성 지역을 중심으로 의료취약계층을 위한 별도 지원기금을 조성하고 무료 진료를 이어왔다.

▲저소득 의료취약계층 진료비 지원사업 협약. ⓒ원주시

올해 4월 비영리 사단법인으로 정식 등록하면서 의료봉사 활동을 넓히고 있다.

구자열 원주시장은 "이번 협약은 민간 의료자원과 공공 복지행정이 협력체계를 구축한다는 데 큰 의미가 있다"며 "의료취약계층이 건강한 일상을 회복하도록 돕고 지역사회 나눔문화 확산에도 이바지하기로 했다"고 말했다.