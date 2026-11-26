태백시가 유실·유기동물의 보호환경을 개선하고 반려동물 친화도시를 조성하기 위해 30억 원을 들여 동물보호센터를 건립한다.

이번 사업은 농림축산식품부 주관 2027년 반려동물 인프라 구축사업 공모 선정으로 추진한다.

▲태백시 직영 동물보호센터. ⓒ태백시

태백시는 2027년도 예산안에 국비 2억 4,000만 원을 포함한 총 6억 원을 편성했다.

동물보호센터는 태백시농업기술센터 인접 일원에 건축면적 약 500㎡, 지상 2층 규모로 조성하며 최대 100마리를 수용한다.

센터에는 유실·유기동물의 격리·진료·사육 공간을 비롯해 입양실, 교육실, 상담실 등을 마련해 동물의 구조부터 보호·치료·입양까지 체계적인 서비스를 제공한다.

태백시는 기존 민간위탁 방식에서 태백시 직영체제로 전환해 시설 운영의 투명성과 공공성을 강화하고 입양을 활성화하기로 했다.

시민이 참여하는 자원봉사 활동과 반려동물 교육 프로그램도 운영해 생명 존중 의식을 확산한다.

태백시는 앞서 주민설명회를 열어 사업계획을 안내하고 주민 의견을 수렴했다.

2027년 기본·실시설계와 공사 착수를 거쳐 2029년 시설을 준공하고 2030년 태백시 직영 운영을 시작할 계획이다.

태백시 관계자는 "동물보호센터 건립은 유실·유기동물의 보호환경 개선뿐만 아니라 시민들의 반려동물 관련 수요에 대응하기 위한 사업"이라며 "사업을 차질 없이 진행해 사람과 동물이 함께 행복한 반려동물 친화도시 태백시를 만들어 나가기로 했다"고 말했다.