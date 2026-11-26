태백시가 올해 농번기 일손 부족 해소에 이바지한 외국인 계절근로자 395명의 올해 일정을 모두 마무리했다.

태백시는 근로자들을 대상으로 환송행사를 열었다.

▲외국인 계절근로자 395명 출국 완료. ⓒ태백시

총 12차례에 걸쳐 순차적으로 출국한 근로자들이 지난 25일 마지막으로 귀국길에 올랐다.

올해 태백시가 유치한 인원은 협약을 통해 입국한 필리핀 242명, 라오스 29명, 결혼이민자 가족 초청 124명 등 총 395명으로 지난해 346명보다 약 14% 늘었다.

근로자들은 지난 2월부터 순차적으로 입국해 5개월에서 8개월간 태백시 관내 77개 농가에 배치됐다.

배추, 고추, 셀러리, 상추, 사과 등 지역 주요 농작물 재배에 참여하며 농번기 인력난을 덜었다.

태백시는 입국부터 근로·생활·출국까지 전 과정을 체계적으로 관리하며 안정적인 근로환경 조성에 힘썼다.

이에 따라 법무부 외국인 계절근로자 운영 우수지자체에 4년 연속 선정됐으며 농림수산식품교육문화정보원이 주관한 2026년 외국인 계절근로자 운영지자체 우수사례 공모전에서 우수상을 받았다.

태백시는 올해 성과를 바탕으로 2027년 외국인 계절근로자 유치 규모를 올해보다 약 30% 늘린 87개 농가, 513명으로 확대하기로 했다.

내년 1월 고용주 대상 사전교육을 여는 등 안정적인 농업인력 공급 준비에 나선다.

태백시 관계자는 "동해출입국관리소, 태백농협, 대한결핵협회 등 유관기관과 지역 농가의 적극적인 협조 덕분에 올해 사업을 마칠 수 있었다"며 "앞으로도 체계적인 인력 관리와 근로자 복지 지원을 강화해 농가와 근로자가 상생하는 지속 가능한 농업인력 공급체계를 구축하기로 했다"고 말했다.