NH투자증권 강릉WM센터(센터장 허영진)가 25일 어려운 이웃을 위해 1,000만 원 상당의 사랑의 쌀꾸러미 200세트를 태백시에 기탁했다.

이번 기탁은 저소득층 지원과 지역 상생을 위한 사회공헌 활동으로 동절기를 앞둔 태백시 관내 저소득 취약계층과 복지 사각지대 가구를 돕기 위해 마련했다.

▲NH투자증권 강릉WM센터 1,000만 원 상당 사랑의 쌀꾸러미 200세트 기탁. ⓒ태백시

지난해에 이어 2년 연속 나눔이다.

허영진 강릉WM센터장은 "지역사회와 상생하는 금융기관으로서 지난해에 이어 올해도 태백시 이웃들과 마음을 나눌 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 저소득층 지원 등 꾸준한 사회공헌 활동을 통해 지역과 함께 성장하는 나눔 문화를 실천하기로 했다"고 말했다.

태백시 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서도 지역 상생을 위해 2년 연속 나눔을 실천한 NH투자증권 강릉WM센터 임직원에게 감사드린다"며 "기탁받은 물품은 도움이 필요한 이웃들에게 전달하기로 했다"고 말했다.

기탁된 쌀꾸러미 200세트는 강원사회복지공동모금회 배분사업 등을 통해 태백시 관내 저소득 취약계층과 복지 사각지대 가구에 전달한다.