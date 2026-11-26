양구군이 방문객에게 체계적인 관광 안내 서비스를 제공하고 우수 농특산물 판매로 지역경제를 활성화하기 위해 조성한 양구군 관광안내소·명품관이 27일 개소식을 열고 운영에 들어간다.

개소식은 김왕규 양구군수, 김정미 양구군의회 의장 및 군의원, 이병구 강원특별자치도의회 의원을 비롯해 양록회원·명품관 입점 농가·관광단체·관광안내 해설사 등 100여 명이 참석한 가운데 27일 오전 양구종합운동장 인근 양구군 관광안내소 일원에서 열린다.

▲양구군 관광안내소·명품관. ⓒ양구군

양구군 관광안내소·명품관 조성 사업은 지난 2022년 9월 지방소멸대응기금 사업비 확정을 시작으로 2023년 기본 및 실시설계를 거쳐 2024년 11월 착공했다.

국비 40억 원, 군비 10억 원 등 총 50억 원을 들여 지상 2층, 연면적 991㎡ 규모로 건립했다.

1층에는 양구군 우수 농특산물을 한자리에서 만나는 농특산물 판매장과 여행객에게 맞춤형 여행 정보를 제공하는 관광안내소가 들어섰다.

농특산물 판매장은 양구읍사무소 앞에 있던 양구명품관이 이전해 새롭게 문을 연다.

2층에는 여행객이 휴식하는 관광객 쉼터와 각종 회의 및 소규모 행사를 여는 회의실을 마련했다.

양구군은 관광안내소·명품관이 단순한 정보 제공 공간을 넘어 양구군의 관광자원과 지역 농가의 농특산물을 연결하는 소통과 상생의 거점이 될 것으로 보고 있다.

박현정 양구군 관광문화과장은 "양구군 관광안내소·명품관 개소를 계기로 관광객에게 편리하고 쾌적한 여행 환경을 제공하고 지역 농가에는 안정적인 판로를 열어주게 됐다"며 "앞으로도 내실 있는 운영을 통해 체류형 관광 활성화와 지역경제 도약에 힘쓰기로 했다"고 말했다.