정선군이 사북읍 주민의 생활 편의를 높이고 문화·교육·일자리 기반을 확충하기 위해 65억 원을 들여 사북행복중계소를 건립한다.

사북행복중계소는 주거와 생활 사회간접자본, 일자리를 연계해 인구 유출과 감소에 대응하고 주민 정주 여건을 개선하는 지역수요 맞춤지원사업이다.

▲사북행복중계소 조감도. ⓒ정선군

주민 일상 속 문화·복지시설을 늘리고 지역 특성에 맞는 교육·일자리 프로그램을 연결해 사북읍의 생활 기반을 다진다.

정선군은 지난 2022년 국토교통부 지역개발사업 공모에 선정돼 국비를 확보했다.

사북읍 사북리 일원 7,499㎡ 부지에 국비 25억 원을 포함한 총사업비 65억 원을 투입해 지하 1층, 지상 2층 규모로 짓는다.

연면적은 998.89㎡이며 2027년 상반기 준공한다.

지상 1층에는 여성·다문화커뮤니티실과 자율취미실·일자리학습실·관리실을 배치하고 지상 2층에는 음악·공연연습실과 스마트회의실을 들인다.

▲사북행복중계소 공사 현장. ⓒ정선군

정선군은 주민이 다양한 활동과 교육에 참여하며 교류하는 복합문화공간으로 운영하기로 했다.

정선군은 사업 공모 단계부터 주민 의견을 반영했다.

사북읍 주민 설문조사에서 생활 SOC 복합문화시설이 가장 필요한 시설로 꼽힌 만큼 지역 수요를 토대로 가까운 곳에서 문화·복지 서비스를 이용하도록 돕고 청년 인구 유입과 정착을 뒷받침한다.

사북행복중계소는 사북읍 내 주거·문화·상권 사업과 연계해 활용도를 높인다.

마무리 단계인 150세대 규모 사북행복주택과 연결해 주민 생활 편의를 높이고 청년 정착을 지원한다.

사북시장 청년몰, 사북읍 풍요로운 빛의 도시 조성사업, 사북읍 도시재생뉴딜사업, 사북역 별빛광장 조성사업 등과 연계해 주거와 상권, 문화·여가 공간이 이어지는 기반을 만든다.

김영환 정선군 기획관은 "사북행복중계소가 주민에게 일상에 필요한 문화·교육·복지 서비스를 제공하고 다양한 활동을 함께하는 공간으로 자리 잡도록 사업에 만전을 기하기로 했다"며 "주거 기반시설, 생활 SOC, 일자리 등 각 사업의 연계성을 높여 주민 생활 편의를 개선하고 지역 내 문화·경제 활동에 활력을 더하겠다"고 말했다.