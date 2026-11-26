춘천시 대표단이 국제스케이트장 유치와 다목적체육관 건립에 필요한 대형 스포츠 시설 운영 사례를 살펴보고 태권도 국제교류를 확대하기 위해 26일 카자흐스탄 아스타나로 출국했다.

육동한 춘천시장, 나유경 춘천시의회 기획행정위원장, 유환규 경제도시위원회 부위원장, 이상민 춘천레저·태권도조직위원회 부위원장 등이 참여하는 대표단은 세계장애인태권도 그랑프리 파이널과 세계태권도 그랑프리 파이널이 잇따라 열리는 아스타나를 방문한다.

▲춘천시 대표단. ⓒ춘천시

이번 출장은 다음 달 1일까지 4박 6일 일정으로 진행한다.

춘천레저·태권도조직위원회는 현지에서 카자흐스탄 태권도연맹과 협약을 맺고 대표단은 세계태권도연맹 주요 행사에 참석하며 대형 체육시설 운영 방식을 살펴본다.

대표단은 27일 주카자흐스탄 대한민국대사관을 방문해 스포츠 교류 방안을 논의하고 김대현 문화체육관광부 제2차관과 면담한다.

이어 세계장애인태권도 그랑프리 파이널 개회식과 경기에 참석하며 육동한 시장은 시상에도 참여한다.

28일에는 춘천레저·태권도조직위원회와 카자흐스탄 태권도연맹이 태권도를 중심으로 한 스포츠·문화 교류 협약을 체결한다.

양 기관은 훈련캠프와 국제대회 참가, 유소년 교류 등에 협력하기로 했다.

대표단은 이날 세계태권도 그랑프리 파이널 경기도 참관하며 국제대회 운영 현장을 살핀다.

29일에는 세계태권도연맹이 주최하는 갈라 시상식에 참석해 각국 태권도 관계자들과 교류한다.

30일에는 춘천 다목적체육관 건립과 국제스케이트장 유치에 참고할 사례를 확인하기 위해 바리스 아레나·사랴르카 벨로드롬·에어돔 등 체육시설 3곳을 방문해 공간 구성과 운영 방식을 점검한다.

춘천시 관계자는 "이번 카자흐스탄 방문은 글로벌 태권도 중심도시로서 춘천시의 국제적 위상을 확고히 하는 계기가 될 것"이라며 "아스타나의 우수한 대형 스포츠 기반시설 시찰 결과를 바탕으로 국제스케이트장 유치와 춘천 다목적체육관 건립 사업을 차질 없이 이어가기로 했다"고 말했다.