홍천군지역사회보장협의체가 26일 2026년 제2회 지역사회보장협의체 대회를 열었다.

이번 대회는 한 해 동안 지역복지 현장에서 활동한 협의체 위원들의 노고를 격려하고 성과를 공유하며 민관 협력 기반을 다지기 위해 마련했다.

▲2026년 제2회 지역사회보장협의체 대회. ⓒ홍천군

행사에는 홍천군 및 읍면 지역사회보장협의체 위원과 담당 공무원 등 160여 명이 참석했다.

지역사회보장 증진에 이바지한 유공자 16명에게 표창을 수여했다.

▲2026년 제2회 지역사회보장협의체 대회. ⓒ홍천군

이어 올해 지역사회보장협의체의 주요 활동과 성과를 담은 영상을 상영하며 지역복지를 위해 함께 뛴 시간을 되돌아봤다.

김헌 복지소통꿈연구소 대표는 AI와 통합 돌봄 시대, 협의체 위원의 역할을 주제로 특강을 진행했다.

▲2026년 제2회 지역사회보장협의체 대회. ⓒ홍천군

참석자들은 질의응답과 토론을 통해 변화하는 복지 환경 속에서 지역사회보장협의체의 역할과 향후 활동 방향에 대해 의견을 나눴다.

신영재 홍천군수는 "지역복지 현장에서 이웃을 세심하게 살피고 복지 증진에 힘쓴 협의체 위원과 관계자 여러분께 감사드린다"며 "이번 대회가 한 해의 성과를 나누고 지역사회보장 협력 기반을 더욱 굳건히 하는 자리가 되길 바란다"고 말했다.