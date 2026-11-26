▲전남광주통합특별시 시장·군수·구청장협의회가 10일 전남광주 나주 빛가람복합문화체육센터에서 임시회의를 열고 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.10 ⓒ프레시안(강병석)

전남광주통합특별시 시장·군수·구청장협의회가 2027년도 정부 예산안의 법정 처리 시한을 앞두고 국회에 통합정부지원금 5조 원의 전액 반영을 촉구했다. 특히 국민의힘의 관련 예산안 삭감 시도를 비판하며 즉각 중단할 것을 요구했다.

협의회는 25일 성명서를 내고 "국민의 힘이 반도체지원계정 1조 5천억 원의 삭감을 요구한 데 이어 미래대응기금 관련 법률과 예산안까지 전면 반대한 것에 대해 320만 시·도민의 염원을 외면하는 것임을 밝히며, 깊은 우려를 표한다"고 밝혔다.

협의회는 정부가 행정통합을 뒷받침하기 위해 4년간 최대 20조 원, 연간 5조 원 규모의 재정지원을 약속한 점을 언급하며 "국민의힘이 통합정부지원금의 반도체지원계정을 도려내고 미래대응기금마저 막아서겠다는 것은, 결국 통합의 동력 자체를 꺾겠다는 것과 다름없다"고 질타했다.

이어 기금 운영에 대한 우려는 국회 심사로 보완할 사안일 뿐 미래 투자 자체를 막아서는 안 되며, 통합정부지원금 역시 특정 지역 특혜가 아닌 국가균형발전을 위한 과제라는 입장을 분명히 했다.

협의회는 "미래대응기금의 재정 통제와 투명성에 대한 우려가 있다면 철저한 심사를 통해 보완하면 될 일로서 미래 투자 자체를 중단시키고 통합정부지원금 전체를 무력화해서는 안된다"며 "통합정부지원금은 국가균형발전을 위한 전략적 투자이며 여야를 초월한 국가적 과제이다"라고 역설했다.

협의회는 ▲국민의힘의 통합정부지원금 5조 원 삭감 시도 즉각 중단 ▲국회의 통합정부지원금 5조 원 정부안대로 의결 ▲재정지원 약속 이행을 위한 제도적 기반 마련 및 보통교부세 재원 보전 등 기초 지방정부 재정자율성 확보 대책 추진을 요구했다.

아울러 "통합에 대한 정부 약속이 완성으로 이어지도록 전남광주통합특별시 시장·군수·구청장협의회는 27개 기초지방정부의 역량을 모아 나갈 것이다"라고 강조했다.

한편 2027년도 정부 예산안의 법정 처리 시한은 오는 12월 2일까지며, 162조여 원 규모의 미래대응기금 을 비롯해 지방교부세 등을 두고 여야간의 치열한 공방이 이어지고 있다.