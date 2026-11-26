[도기봉칼럼] 아이의 구조 요청에 어른들은 답했는가

▲도기봉(철학박사 ·대구청소년성문화센터장)ⓒ본인제공

한 아이가 세상을 떠났다. 열다섯 살이었다.

지난 10일 서울 성북구에서 성범죄 사건의 피해 청소년이 50대 남성에게 살해당했다. 경찰 조사에서 피의자는 자신의 아들이 연루된 성범죄 사건의 처벌불원서를 요구하다 범행했다고 진술했다.

당시 피해 청소년과 관련한 성범죄 수사가 진행 중이었으며, 아이는 청소년 쉼터를 이용했던 것으로 알려졌다. 이 사건은 위험에 놓인 아이를 우리 사회가 제대로 지키고 있었는지 묻게 한다.

지난 16일 국회 앞에서 성착취 피해 청소년 지원단체들이 사건의 진상규명과 국가의 책임 있는 대응을 촉구했다. 특히 경찰이 성매매 강요 혐의를 수사하면서도 성착취피해아동·청소년지원센터에 피해 사실을 통보하지 않아 전문적인 지원으로 이어지지 못한 문제가 제기됐다.

경찰은 수사가 진행 중이어서 전문기관에 통보하지 않았다는 입장이다. 현행 청소년성보호법은 경찰이 성매매 피해아동·청소년을 발견한 경우 사건을 신속히 수사한 후 관계기관에 통지하도록 규정하고 있다. 그러나 수사가 진행되는 동안 필요한 지원이 제때 이루어지지 않는다면 그 사이 아이의 안전은 누가 책임져야 하는가.

정부는 이번 사건을 계기로 성착취 피해 청소년을 발견 즉시 전문기관에 연계하도록 하는 기존 법 개정안의 조속한 통과를 추진하겠다고 밝혔다. 필요한 조치다. 다만 신속한 연계뿐 아니라 이후의 보호 책임도 분명히 해야 한다.

앞으로의 제도를 개선하는 것만큼 이번 사건의 보호 과정을 되짚어보는 일도 중요하다. 관계기관이 어떤 위험을 파악했고, 실제로 어떤 보호조치를 했는지 철저히 확인해야 한다. 살인의 직접적인 책임은 가해자에게 있다. 그러나 국가와 사회 역시 피해 청소년을 보호할 기회를 놓치지 않았는지 답해야 한다.

성착취 피해 청소년이 처한 상황에 대한 이해도 필요하다. 가해자의 회유와 협박, 심리적 지배로 인해 피해를 인식하거나 관계에서 벗어나기 어려울 수 있다. 어렵게 피해를 알리더라도 비난받을까 두려워하기도 한다. 피해를 알린 뒤에도 위험한 관계에서 벗어나지 못한 아이에게 필요한 것은 질책이 아니라 안전한 일상으로 돌아갈 수 있도록 돕는 실질적인 보호와 지원이다.

예방교육도 이러한 현실을 반영해야 한다. 청소년이 성착취 피해를 알아차리고 거절할 권리와 도움을 요청하는 방법을 배우는 것은 중요하다. 그러나 그 요청에 응답할 어른이 없다면 교육만으로 아이의 안전을 보장하기 어렵다. 아이가 어렵게 피해를 털어놓았을 때 먼저 믿고 이야기를 들어주며 전문기관의 도움을 받을 수 있도록 연결해야 한다. 교사와 보호자 역시 성착취의 특성과 위험 신호를 이해하고 적절히 대응할 수 있어야 한다.

전문기관에 도움을 요청했다고 해서 아이의 안전이 확보된 것은 아니다. 신고는 경찰에서, 상담은 전문기관에서, 생활 지원은 쉼터에서 이루어질 수 있다. 그러나 각 기관이 맡은 업무를 마쳤다고 보호까지 끝나는 것은 아니다. 누가 피해 청소년의 안전을 지속적으로 확인하고, 다시 위험에 놓였을 때 개입할 것인지 분명해야 한다.

청소년성문화센터의 예방교육도 학교와 지역사회의 보호체계로 이어져야 한다. 교육 과정에서 드러난 성착취 피해가 전문적인 상담과 보호로 신속하게 연결될 수 있도록 기관 간 협력을 강화해야 한다. 이러한 활동이 일회성에 그치지 않도록 전문인력 확보와 안정적인 예산 지원도 뒷받침되어야 한다.

우리는 아이들에게 위험할 때 도움을 요청하라고 가르쳐 왔다. 이제는 그 요청을 받은 어른과 기관이 무엇을 해야 하고, 누가 끝까지 책임져야 하는지 분명히 할 차례다.

아이의 안전은 신고가 접수되었다는 기록이 아니라, 실제로 보호받고 있다는 사실로 확인되어야 한다.