강원특별자치도와 강원관광재단이 12월 이달의 추천 여행지로 원주 소금산 그랜드밸리와 횡성 안흥찐빵 모락모락마을을 뽑았다.

12월 강원 여행은 겨울 풍경과 체험 그리고 따뜻한 먹거리가 어우러진 원주와 횡성에서 즐길 수 있다.

▲원주 소금산 그랜드밸리. ⓒ강원관광재단

두 곳은 겨울 자연경관 감상 명소와 체험 프로그램을 중심으로 다양한 여행 경험을 제공한다.

원주 소금산 그랜드밸리는 높이 100m 출렁다리와 국내 최장 404m 울렁다리, 소금잔도, 스카이타워, 케이블카 등을 갖추고 섬강 겨울 풍경과 기암괴석을 조망하는 대표 관광지다.

겨울 감성을 더하는 연계 관광지 뮤지엄산에서는 자연과 건축 예술이 어우러진 공간에서 전시와 명상 프로그램을 즐길 수 있다.

▲횡성 안흥찐빵 모락모락마을. ⓒ강원관광재단

횡성 안흥찐빵 모락모락마을에서는 쫄깃한 반죽과 은은한 단맛이 돋보이는 안흥찐빵을 직접 만들고 맛볼 수 있다.

연계 관광지로 강원 최초 성당인 풍수원성당이 있어 붉은 벽돌 건축물과 고즈넉한 분위기를 느낄 수 있다.

횡성호수길 5구간 가족길은 겨울 호수 풍경을 보며 걷기 좋다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "원주와 횡성은 다양한 연계 관광이 가능한 인접 지역으로 겨울 풍경, 체험, 지역 먹거리를 함께 즐기는 12월 여행지로 추천한다"라고 말했다.