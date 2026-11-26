강원특별자치도와 강원관광재단이 한국관광공사·한국공항공사와 함께 지난 22일부터 26일까지 중국 인플루언서 초청 팸투어를 진행했다.

12월 21일부터 파라타항공이 주 2회(월·금요일) 운항하는 양양-상하이 정기노선 취항을 앞두고 양양국제공항과 강원 관광자원을 알리고 연계 관광상품 개발 기반을 다지기 위해 마련했다.

▲중국 인플루언서 초청 팸투어. ⓒ강원관광재단

행사에는 중국 사회관계망서비스 샤오홍슈에서 여행·미식·레저·뷰티 콘텐츠를 다루는 인플루언서 4명이 참여했다.

이들의 팔로워 합계는 약 57만 명이다.

참가자들은 두 팀으로 나뉘어 양양공항 관광권인 양양·속초·강릉과 인근 고성·평창을 돌며 지역별 관광지와 체험 프로그램을 살폈다.

▲중국 인플루언서 초청 팸투어. ⓒ강원관광재단

인플루언서들은 현장에서 찍은 사진과 영상을 샤오홍슈 등에 차례로 올리며 양양·속초·강릉 관광권과 고성·평창의 매력을 알린다.

이를 통해 양양-상하이 정기노선 취항에 맞춘 양양공항 접근성과 체험 콘텐츠를 중국 현지에 전하고 방한 수요를 늘릴 계획이다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "양양-상하이 정기노선과 강원 관광을 잇고 중국 관광객의 강원 방문을 이끄는 계기가 되길 바란다"며 "양양공항 관광권과 인근 도시를 기점으로 강원 18개 시·군 관광자원을 연계한 여행상품을 개발하고 현지 홍보를 이어가겠다"고 말했다.