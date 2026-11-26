▲26일 HD현대삼호 협력업체 용접공 신모씨의 유족과 금속노조 광주지부가 전남경찰서에 고용노동부 목포지청장을 대상으로 한 고발장을 접수하고 있다. 2026.11.26 ⓒ금속노조 광주지부

전남 영암군 대불산단 HD현대삼호 선박 내부에서 작업하다 숨진 20대 용접공의 유족과 금속노조가 고용노동부 목포지청장을 직무유기 혐의로 경찰에 고발했다.

전국금속노동조합 광주전남지부(금속노조)와 유족은 26일 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "고용노동부 목포지청장을 법률에 따라 수행해야할 직무를 의식적으로 방임했다고 보고 직무유기 혐의로 고발한다"고 밝혔다.

노조에 따르면 HD현대삼호 협력업체 소속 신모씨(27)는 지난 3일 선박 탱크 내부에서 용접 준비를 위해 홀로 작업에 투입됐다가 어지럼증을 호소하며 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

금속노조는 사고 발생 24일이 지나도록 노동부가 법적 구속력이 있는 작업중지명령을 내리지 않고 밀폐공간 판단마저 미루고 있다고 강하게 비판했다.

노조는 "부검 과정에서 체내 이산화탄소 수치와 청색증 등 질식 위험을 의심할 구체적 정황이 확인됐다"며 "그런데도 목포지청은 작업중지명령 대신 작업중지 권고에 그쳤고, 밀폐공간 해당 여부 판단과 그 근거조차 내놓지 않고 있다"고 지적했다.

▲26일 HD현대삼호 협력업체 용접공 신모씨의 유족과 금속노조 광주지부가 전남경찰서에 앞에서 고용노동부 목포지청장 직무유기 고발 기자회견을 열고 있다. 2026.11.26 ⓒ금속노조 광주지부

유족 역시 원청인 HD현대삼호의 말 바꾸기와 노동부의 늑장 대응을 규탄했다.

유족은 "현대삼호는 평소 밀폐공간 출입카드와 작업 허가서를 발급하고 이산화탄소 농도를 측정하는 등 해당 공간에 밀폐공간에 준하는 안전관리 절차를 적용해 왔다"며 "정작 그 공간에서 노동자가 사망하자 이제 와서 개구부가 있다는 이유로 밀폐공간이 아니라고 주장하고 있다"고 말했다.

이어 "24일째가 되도록 목포지청이 밀폐공간인지 아닌지조차 판단하지 못했다는 것이 말이 안 된다"며 "하루빨리 밀폐공간을 인정하고 중대재해 수사를 진행해 달라"고 호소했다.

그러면서 "수사기관은 목포지청의 현장 조사 및 보고·결재 기록, 작업중지 검토와 판단 경위 등을 철저히 밝혀 직무유기 여부를 엄정하게 가려야 한다"며 "원청 HD현대삼호에 대해서도 중대재해처벌법 위반 등 관련 책임을 끝까지 묻겠다"고 강조했다.

이에 대해 고용노동부는 "경찰·국립과학수사연구원 등과 밀폐공간 해당 여부를 비롯한 사고 원인을 조사하고 있으며, 질식이 사망 원인으로 확인되면 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하겠다"고 설명했다.