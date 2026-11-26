▲전남광주통합특별시의회 전경(좌 광주청사, 우 전남청사)ⓒ전남광주통합특별시의회

행정사무감사 기간 전남광주통합특별시의회 일부 시의원들이 피감기관인 교육청 간부들의 저녁식사 자리에 동석한 사실이 확인돼 교육시민단체가 자진신고와 사과를 촉구하고 나섰다.

교육시민단체 '학벌없는 사회를 위한 시민모임'이 26일 공개한 자료에 따르면, 전남광주교육청 본청 행정사무감사 첫 날인 지난 3일 감사 주체인 교육위원회 시의원들과 감사 대상인 교육청 전남청사 간부들이 인근 식당에서 자리를 함께 했다는 사실이 확인됐다.

이에 대해 시의회는 "상임위 자체 식사를 마치고 숙소 근처 찻집으로 이동하던 중 별도로 식사 중이던 간부 공무원들과 마주쳐 의례적인 인사를 나누며 동석했다"고 해명했다. 다만 교육청은 "개인적인 모임 등 비공식 일정까지 확인하기 어렵다"고 밝혔다.

이에 시민모임은 "감사 기간 중 감사기관 시의원과 피감기관 간부가 사적으로 접촉하는 행위는 심각한 이해충돌을 야기하고 감사의 독립성과 공정성을 정면으로 훼손한다"고 비판했다.

또한 "감사 기간 중 피감기관 관계자와 사적으로 동석해서는 안 된다는 것은 의정활동의 가장 기본적인 상식인데 이를 몰랐다면 시의원으로서 '자질 부족'이고, 알고 머물렀다면 '직무 유기'다"고 질타했다.

식대 부담 주체를 두고 '청탁금지법' 위반 의혹도 제기됐다.

시민모임은 "시의원들끼리 식사자리는 업무추진비로 결제했지만, 교육청 간부들과 함께한 자리는 교육청 결제비용에서 확인이 안됐으니, 개인이 부담했을 것"이라며 "당시 자리에서 교육청 간부가 식사나 차·음료 비용을 일부라도 부담했다면, 가액 기준과 무관하게 명백한 청탁금지법 위반"이라고 말했다.

그러면서 "지금이라도 공직자로서 책임을 통감하고 관련 법령에 따라 즉각 자진신고 해야 한다"며 "신고 내용을 시민 앞에 투명하게 공개하고 사과하라"고 촉구했다.