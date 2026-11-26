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아파트 등 공동주택의 세대별 소방시설 미점검에 대한 과태료 부과가 1년 더 유예된다.

전북소방본부는 당초 이달 30일 종료 예정이었던 과태료 부과 유예기간이 2027년 11월 30일까지 연장됐다고 26일 밝혔다.

이번 조치는 관련 법령 정비 과정에서 입주민의 불이익을 줄이고 점검 제도의 실효성을 높이기 위해 결정됐다.

공동주택 입주민은 관련 법률에 따라 △소화기 △스프링클러 △화재감지기 △가스누설경보기 △완강기 등 세대 내 소방시설을 2년마다 점검해야 한다.

관리사무소 및 전문업체를 통해 점검받거나 입주민이 직접 점검표를 작성해 제출하면 되며 모바일 앱을 활용한 점검도 가능하다.

전북소방본부는 도내 15개 소방서와 함께 입주민을 대상으로 점검 의무와 방법에 대한 안내를 강화할 방침이다.

진형민 전북소방본부장은 "과태료 부과가 유예된 것이지 안전까지 유예된 것은 아니다"며 "소방시설 점검은 가족과 이웃의 생명을 지키는 가장 기본적인 안전관리인 만큼 유예기간과 관계없이 적극적으로 점검에 참여해 주시길 바란다"고 당부했다.