▲송양호 전북대 총장후보

송양호 전북대학교 총장 후보가 신입생 모집 방식 개편과 학내 구성원의 대학 운영 참여 확대를 공약했다.

송 후보(기호 3번·법학전문대학원 교수)는 26일 보도자료를 내고 정부와 지방자치단체의 재정지원사업을 적극 유치하되 학과 운영과 교육과정에 영향을 미치는 사업은 구성원의 의견을 수렴한 뒤 참여 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

특히 "이번 총장선거 공개토론회에서 쟁점이 된 모집단위 광역화에 대한 개선안을 마련해 2029학년도 입시에 반영하겠다"고 강조했다.

모집단위 광역화는 여러 학과를 묶어 신입생을 선발하고 입학 후 전공을 선택하도록 하는 방식으로 학과는 전공 배정 결과에 따라 달라지는 학생 수에 맞춰 강좌와 실습을 운영해야 한다.

송 후보는 전체 모집 인원 80%를 수시에서 학과별로 선발하고 나머지 20%는 정시에서 광역단위로 모집하는 방안을 제시했다.

희망 전공이 뚜렷한 학생은 수시에서 원하는 학과에 지원하고 입학 후 전공을 탐색하려는 학생은 정시 광역모집을 선택할 수 있도록 하는 방식이다.

아울러 취임 첫해 학무회의를 온라인으로 생중계하고 교수회와 함께 총장 중간평가와 소환제 도입을 위한 학칙 개정을 추진하겠다고 약속했다.

이어 재정 운영과 관련해서는 기존 대학회계뿐 아니라 발전기금과 산학협력 수입 예산 편성·집행 과정에도 대학평의원회가 참여하도록 하겠다는 구상이다.

송 후보는 "재정지원사업에 참여할지는 구성원 의견부터 듣고 결정하겠다"며 "학무회의를 생중계해 어떤 논의를 거쳐 결정했는지 공개하고 예산을 어디에 배분하고 어떻게 썼는지는 대학평의원회가 살피도록 하겠다"고 강조했다.