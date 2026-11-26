한국에 거주하는 외국인 청년 절반이 한국 사회에 팽배한 이주민 혐오로 불안과 위축을 느낀다는 조사가 나왔다. 외국인 청년 상당수가 차별이 두려워 내국인이 많은 장소를 피한다고 밝혔다. 내외국인 청년 3명 중 1명은 이주민 혐오를 부추기는 가장 큰 요인으로 정부의 이주 노동자 차별 정책을 꼽았다.

인권운동네트워크 바람, 이주인권 셋 등 단체는 26일 서울 중구 국가인권위원회 배움터에서 보고회를 열고 지난 9월 9일부터 11일까지 20~30대 청년 442명(외국인 185명, 한국인 257명)이 참여한 온라인 설문조사 결과를 발표했다.

조사 결과, 외국인 청년 80.5%는 '이주민 혐오가 자신의 일상생활에 영향을 미친다'(많이 미친다 18.9%, 조금 미친다 61.6%)고 답했다.

구체적으로 어떤 영향을 받는지 묻자(복수 응답) 외국인 청년은 '불안·위축·분노'(51.4%), '한국인 많은 장소·교류 회피'(51.4%)를 가장 많이 답했다. 이밖에 '차별·불이익에도 항의 회피'(33.5%), '혼자 대중교통·공공장소 이용 걱정'(29.7%), '의견표현 자제'(14.6%), '한국 정착 의사 감소'(11.4%) 등 다양한 영역에서 일상생활에 어려움을 겪는 답변이 나왔다.

한국인 청년 80.5%도 이주민 혐오가 자신의 일상생활에 영향을 미친다(많이 미친다 16.7%, 조금 미친다 63.8%)고 답했다.

한국인 청년은 이주민 혐오가 한국사회와 자신의 삶에 부정적인 영향을 '인종주의 등 극우정치로 치우침'(44.4%), '한국 사회 다양성 부족해짐'(43.2%), '차별을 당연시하는 문화로 공정이나 평등감각 하락'(38.1%) 등 이주민 혐오로 붕괴하는 한국사회가 자신의 삶에 부정적인 영향을 미친다고 답했다.

이주민 혐오를 부추기는 요인(복수 응답)으로는 한국인 청년과 외국인 청년 모두 '정부의 이주노동자 차별 정책'(33.5%)을 가장 많이 꼽았다. 그 다음으로 짚은 요인은 '언론의 편향적 보도'(31.4%), '일부 단체의 혐중시위'(30.5%)였다.

한국인 청년은 이주민 혐오 예방대책으로 '차별·혐오 사건 발생 시 제재'(39.3%)를 가장 많이 꼽았다. 외국인 청년은 '이주민 참여 공간·제도 마련'(36.2%)을 가장 많이 바랐다. 이밖에 내외국인 청년 합산 비율로 볼 때 '동화주의를 벗어난 다양성 증진'(29%), '일상적인 이주민 평등교육'(25.3%) 등이 많이 꼽혔다.

▲ 2025년 9월 25일 이주배경 학생이 많은 구로구의 한 중학교에서 학생들이 혐오 중단 캠페인을 벌이고 있다. 민초결사대 등 극우 성향의 단체가 최근 서울 명동과 대림동 등 중국 출신의 이주민이나 관광객들이 많은 장소에서 ‘혐중 시위’를 벌이면서 사회적으로 문제가 되고 있다. ⓒ연합뉴스

한편 최근 3년 동안 이주민 혐오 사건이 늘었는지 묻는 항목에 한국인 청년은 42.4%, 외국인 청년은 26.5%가 '늘었다'고 답했다. '비슷하다'는 답은 한국인 청년 41.2%, 외국인 청년 46.5%였고, '줄었다'는 답은 한국인 청년 16.3%, 외국인 청년 11.7%였다.

이주민 혐오나 차별 표현을 가장 많이 접한 공간은 유튜브였다. 한국인 청년 54.9%, 외국인 청년 50.8%가 유튜브에서 혐오표현을 접했다고 답했다. 이어 내외국인 청년 합산 비율로 뉴스와 인스타그램(44.3%), 드라마·영화(38%), 페이스북(30.1%), X(26.5%) 등 순이었다.

대표적인 이주민 혐오 사건으로는 서울 구로구 대림동과 건대입구 등에서 벌어진 혐중 시위가 꼽혔다. 어떤 사건이 이주민 혐오인지 묻는 항목에서 한국인 청년 47.9%, 외국인 청년 44.3%는 혐중 시위를 택했다.

또 중국인 부정선거론(한국인 청년 45.1%, 외국인 청년 38.4%), 중국·동남아인 범죄자 설정(한국인 청년 39.7%, 외국인 청년 41.1%), 이주노동자 강제단속·추방(한국인 청년 34.2%, 외국인 청년 35.1%) 등이 이주민 혐오 사건으로 꼽혔다.

명숙 인권운동네트워크 바람 상임활동가는 "이번 조사에서 외국인이 불안·위축을 겪거나 한국인이 많은 장소를 피하는 등 이주민 혐오가 외국인을 사회에서 사라지게 만든다는 점을 주의 깊게 봐야 한다"고 짚었다.

이어 "한국 정부가 지방소멸 문제를 해결하고자 유학생을 한국에 정착하게 만드는 정책 방향성을 설정한 만큼, 정부는 이주민 혐오로 외국인이 한국을 떠나지 않도록 더욱 노력해야 한다"고 강조했다.