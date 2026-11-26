▲전주시청

전북 전주시가 산업단지 노동자를 위한 '천원의 아침밥' 사업을 확대하고 이동노동자 쉼터를 일요일에도 운영한다.

전주시는 농림수산식품교육문화정보원의 '2027년 산단 노동자 천원의 아침밥' 공모에 전주시중소기업인연합회가 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

시는 지난해 기부금을 활용해 노동자 4325명에게 아침식사를 제공했으며 올해는 국비 공모사업에 선정돼 지원을 이어왔다.

지난 20일 기준 126회에 걸쳐 2만6830명에게 아침식사를 제공했으며 신청이 조기에 마감될 만큼 호응이 높아 하루 참여 인원을 200명에서 250명으로 늘렸다.

올해 연말까지 148회에 걸쳐 3만1890명에게 아침식사를 지원할 예정이며 내년에는 국비가 8250만원으로 증액돼 165회에 걸쳐 4만1250명에게 식사를 제공할 계획이다.

내년 사업은 1월 26일부터 12월 17일까지 평일 주 4회 운영되며 국내산 쌀과 밀 등을 활용한 김밥, 컵밥, 샌드위치 등을 제공한다.

시는 식사 품질 유지와 메뉴 다양화를 위해 올해 확보한 기부금 3700만원 중 잔여분도 내년 사업에 활용할 방침이다.

또한 시는 주말과 휴일에도 근무하는 배달·대리운전·택배기사 등을 위한 이동노동자 쉼터도 지난 15일부터 일요일까지 운영을 확대했으며 운영시간은 오전 11시부터 다음 날 오전 3시까지다.

현재 시는 완산구 서부신시가지와 덕진구 송천동에 이동노동자 쉼터 2곳을 운영하고 있으며 편의점과 카페 7곳을 연계형 쉼터로 운영 중이다.

김은주 시 경제산업국장은 "내년에도 현장의 목소리를 반영해 노동자 복지 사업을 확대하고 지속적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.