▲전주시는 26일 완산구 평화동2가 한바탕국민체육센터 옆 부지에서 조지훈 전주시장, 최주만 전주시의회 의장, 김윤덕 국회의원, 체육 관계자, 지역주민 등이 참석한 가운데 착공식을 열었다. ⓒ전주시

전북 전주에 장애인과 비장애인이 함께 운동할 수 있는 남부권 반다비 체육센터가 들어선다.

전주시는 26일 완산구 평화동2가 한바탕국민체육센터 옆 부지에서 조지훈 전주시장, 최주만 전주시의회 의장, 김윤덕 국회의원, 체육 관계자, 지역주민 등이 참석한 가운데 착공식을 열었다.

남부권 반다비 체육센터는 지난 2023년 4월 문화체육관광부 생활밀착형 국민체육센터(장애인형) 공모사업에 선정돼 추진하는 사업이다.

총사업비 181억원을 투입해 부지면적 6637㎡에 연면적 약 3335㎡, 지하 1층~지상 2층 규모로 건립하며 25m 길이 6레인 수영장과 다목적체육관 등을 갖출 예정이다.

시는 공모 선정 이후 부지 매입, 기본·실시설계, 공공디자인 심의 등을 진행했으며 지난 6월 계약 심의와 일상 감사 등 주요 행정절차를 마무리했다.

오는 2028년 준공을 목표로 건축물 기초와 골조공사를 시작해 수영장과 내부 인테리어, 설비공사 등을 순차적으로 진행할 계획이다.

시는 체육센터가 완공되면 인근 한바탕국민체육센터와 연계해 남부권 주민들의 생활체육시설 이용 편의가 높아질 것으로 기대하고 있다.

조지훈 전주시장은 "앞으로도 시민 누구나 제약 없이 생활체육을 가까이에서 누릴 수 있도록 체육 기반시설을 확충하고 이용 환경을 개선해 나가겠다"고 말했다.