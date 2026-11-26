태백시의회 제299회 제2차 정례회 제5차 행정사무감사특별위원회가 26일 농업기술센터 소관 업무를 점검했다.

이날 감사에서는 산나물축제 운영 주체와 예산 집행, 농산물 가공제품 판로, 임대 농기계 관리 등이 쟁점으로 올랐다.

▲태백시의회 제299회 제2차 정례회 제5차 행정사무감사특별위원회. ⓒ태백시의회

이경옥 의원은 산나물축제 운영에 재배 농가와 농업기술센터의 전문성을 살려야 한다고 강조했다.

기후변화에 대비해 태백시에 적합한 대체작물을 발굴하고 농업인을 대상으로 병해충 방제 약제 안전사용 교육을 실시해 달라고 당부했다.

정연태 의원은 농가가 농산물 가공센터 이용을 늘릴 방안을 마련해 태백시의회에 보고해 달라고 요청했다.

산나물축제 일정을 출하 시기에 맞추고 자매도시·출향인 홍보부터 축제 이후 판매까지 연계한 계획을 마련해 의회 간담회에서 논의하자고 제안했다.

임대 농기계를 통한 병해충 확산을 막으려고 농업기술센터에 농기계 세척장을 설치하는 방안을 검토해 달라고 요구했다.

홍지영 의원은 산나물축제 예산을 전년도보다 5천만 원 증액했음에도 약 4천만 원의 불용액이 발생한 사유에 대한 자료 제출을 요구했다.

농업인을 가장 잘 알고 농업 분야 전문성을 갖춘 농업기술센터가 산나물축제를 주관해야 한다는 의견도 밝혔다.

박영식 의원은 농산물 가공 시제품 20종 가운데 실제 상품화돼 생산·판매하는 품목 수를 확인했다.

농가 소득으로 이어지도록 수요 중심 제품을 개발하고 임대 농기계 고장 시 수리비 부담을 두고 농업인과 마찰이 생기지 않게 해 달라고 당부했다.

이석형 의원은 산나물축제 현장에서 지역 산나물이 부족했다는 민원을 거론하며 행사운영비에 산나물 확보 예산이 포함됐는지 따졌다.

지역 농가와의 협력이 중요한 축제인 만큼 산나물축제의 문화재단 이관 계획을 재검토해 달라고 요청했다.

남궁증 위원장은 문화재단 이관 대상 축제 목록 제출을 요구했다.

본예산 심의 전까지 농산물 가공센터 시제품 중 실제 판매한 제품 목록과 판매 실적을 내 달라고 요청했다.

농기계 임대사업 이용 농가 수와 만족도를 조사하고 노후 장비 교체 시기와 소요 예산도 산정해 달라고 당부했다.