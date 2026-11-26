더불어민주당이 이른바 '조작기소 특검' 후보로 부장검사 출신인 이임성 법조윤리협의회 위원장을 추천하기로 했다.

민주당 전은수 원내대변인은 26일 오후 국회 소통관에서 브리핑을 열고 "'윤석열 정치검찰 조작기소 진상규명 특별검사' 후보로 이임성 변호사를 추천하기로 했다"고 밝혔다.

1962년생인 이 변호사는 제31회 사법시험에 합격해 사법연수원을 21기로 수료했다. 서울중앙지검 부부장검사와 의정부지검 부장검사를 지냈으며, 경기북부지방변호사회 회장과 대한변호사협회 총회의장을 각각 두 차례 역임했다.

민주당은 이 변호사의 추천 배경에 대해 "수사 현장을 직접 경험한 법조인"이라며 "법조계 안팎에서 쌓아 온 두터운 신망과 균형 감각은 특검 수사의 공정성과 신뢰를 담보하는 든든한 바탕이 될 것"이라고 설명했다.

이번 특검의 필요성과 관련해서는 "검찰이 주어진 권력을 정치적 목적으로 휘두르고, 없는 죄를 만들어 기소했다면 이는 민주주의와 법치의 근간을 흔드는 중대한 범죄"라며 "이번 특검이 그 진상을 낱낱이 밝히고, 다시는 검찰 권력이 남용되지 않도록 하는 출발점이 되기를 기대한다"고 했다.

이어 "조작기소 특검에 국민이 바라는 것은 분명하다. 정치적 셈법이 아니라 오직 증거와 법리에 따라 진실을 밝히는 것"이라며 "특검이 어떤 외압이나 정치적 이해관계에도 흔들리지 않고, 공정하고 엄정하게 수사해 주기를 바란다"고 강조했다.

▲ 더불어민주당이 26일 이른바 '조작기소 특검' 후보로 추천한 이임성 법조윤리협의회 위원장. ⓒ 법조윤리협의회

전 원내대변인은 브리핑 직후 기자들과 만나 이 변호사를 "치우침 없이 수사할 적임자"라고 평가했다. 다만 구체적인 추천 절차와 판사 출신 법조인의 후보군 포함 여부 등에 대해서는 인사에 관한 사항이라며 답을 아꼈다.

조국혁신당이 추천한 특검 후보와의 차별점을 묻는 질문에는 "절차에 맞게 추천했으나 이제 당의 뜻에 따라 결정하는 게 아니니, 더 이상 말씀드리기 무의미하다"고 답했다. 앞서 조국혁신당은 이날 20년간 법관으로 재직한 이정훈 변호사(사법연수원 31기)를 특검 후보로 추천했다.

특검 후보 추천권은 교섭단체인 민주당과 국민의힘, 비교섭단체 중 의석수가 가장 많은 조국혁신당에 있다. 각 당이 후보자 1명씩을 추천하는 방식이다.

다만 국민의힘은 특검 후보 추천을 거부하겠다는 방침을 밝힌 만큼, 이재명 대통령은 민주당이 추천한 검사 출신 이임성 변호사와 혁신당이 추천한 판사 출신 이정훈 변호사 가운데 1명을 특검으로 임명할 전망이다.

특검법에 따르면 대통령은 후보 추천을 받은 날부터 3일 이내에 특검을 임명해야 한다.