▲(왼쪽)이다영 교사, 하송아 교사 ⓒ전국교직원노동조합 전북지부

전국교직원노동조합 전북지부 제23대 지부장에 이다영 교사와 사무처장에 하송아 교사가 각각 당선됐다.

전교조 전북지부는 지난 23~25일 진행된 온라인 찬반투표에서 단독 출마한 두 후보가 94.61% 찬성표를 얻어 당선됐다고 26일 밝혔다.

투표율은 76.21%였으며 임기는 내년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년이다.

두 당선인은 '더 듣고! 더 뛰고! 더 바꾸고!'를 슬로건으로 내걸고 △악성민원·교권침해 대응 강화 △단체교섭 강화 △학교업무 경감 △학교급별 맞춤 정책 추진△교사의 배움과 성장 지원을 5대 과제로 제시했다.

특히 악성민원과 교권침해에 대한 상담·법률·비용 지원을 확대하고 아동학대 신고·조사 과정에서 노조 동행 의무화를 추진할 계획이다.

기존 단체협약을 전면 점검하고 학교업무지원센터의 역할 및 지원을 확대하는 한편 도교육청 내 사립학교 전담부서 설치, 신규·저경력 교사에 대한 맞춤형 지원도 추진한다.

이 당선인은 "교사의 권리를 지키는 일이 더 이상 개인의 용기와 희생에만 맡겨져서는 안 된다"며 "현장의 작은 목소리도 놓치지 않고 한 사람의 어려움이 모두의 변화로 이어질 수 있도록 정책과 제도를 바꾸는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

하 당선인은 "학교 현장에서 교사가 겪는 어려움에 사소한 것은 없다"며 "어려움에 처한 선생님들이 혼자 감당하지 않도록 가장 먼저 손 내밀고 함께 해결해 나가는 노동조합을 만들겠다"고 전했다.

이 당선인은 2019년 전북푸른학교에 임용된 특수학교 교사로 현재 전교조 전북지부 완주지회장과 사립위원회 부위원장을 맡고 있다.

하 당선인은 2004년 중등 국어과 교사로 임용됐으며 전북지부 중등위원장과 중등부지부장을 거쳐 현재 익산중등지회장을 맡고 있다.