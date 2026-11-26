횡성군이 26일 횡성군청 소회의실에서 횡성한우 승계농 연구회와 간담회를 열었다.

횡성군은 청년·승계 축산인의 현장 의견을 듣고 2027년도 농축산 사업 방향을 나눴다.

▲횡성한우 승계농 연구회 간담회. ⓒ횡성군

이날 자리에는 장신상 횡성군수, 농업기술센터 소장, 축산과장, 김근배 횡성한우 승계농 연구회장 및 회원 농가 등 30여 명이 참석했다.

참석자들은 지역 축산업 현안과 발전 방안을 논의했다.

횡성군은 2026년도 군정 성과와 2027년도 농업·축산 핵심 사업 방향을 설명했다.

이어진 대화에서는 사료비 상승, 축산 환경 규제 대응, 스마트 축산 기술 보급 확대, 가축 개량·사양관리, 경영 안정화 지원 등 현장 건의 사항을 다뤘다.

횡성군은 건의 사항의 군정 반영 방안을 검토하기로 했다.

▲횡성한우 승계농 연구회 간담회. ⓒ횡성군

2021년 6월 출범한 횡성한우 승계농 연구회는 회원이 창립 당시 21명에서 44명으로 늘었다.

연구회는 정기총회와 연 3~4회 과제 교육, 월례 회의를 통해 영농 기술과 정보를 나눈다.

국립축산과학원 주관 한우 경영 청년 농업인 육성 거점지역 운영(2021~2023년), 고능력 번식용 소 기술지원 컨설팅, 축산 신기술 보급 시범 사업·시험 연구 참여 등으로 과학영농을 이어왔다.

회원들의 대외 성과도 이어졌다.

2023년 축산 분야 경영비 절감 기술 실천 농업인 강원특별자치도지사 표창(강기창 감사), 2025년 스마트 축산 농장 기록관리 경연대회 최우수상(김근배 회장)을 받았다.

2026년 강원축산경진대회 출하성적부문에서는 회원 2명이 강원특별자치도 상위 20명에 들었다.

▲횡성한우 승계농 연구회 간담회. ⓒ횡성군

김근배 회장은 "군수님과 직접 마주 앉아 축산인들의 고민과 현장 목소리를 전달할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 회원들과 함께 신기술 습득과 데이터 기반의 과학 축산을 실천해 명품 횡성한우의 명성을 이어가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

장신상 횡성군수는 "기후변화와 생산비 증가 등 대내외적으로 어려운 여건 속에서도 횡성한우의 미래를 짊어지고 현장을 지키는 승계농 여러분의 열정에 깊이 감사드린다"고 밝혔다.

이어 "전해주신 소중한 현장의 목소리를 자세히 검토해 향후 군정 정책에 적극 반영하고,청년·승계 축산인들이 자부심을 느끼고 안정적으로 정착할 수 있도록 행정적·기술적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.