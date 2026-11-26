강원특별자치도교육청이 27일 예고된 전국학교비정규직연대회의 전국 동시 총파업에 대비해 종합 대책 상황실을 가동했다.

강원특별자치도교육청은 직종별 파업 대응 매뉴얼을 학교에 안내하고 급식·돌봄·특수교육 분야 대책을 마련했다.

▲전국학교비정규직연대회의 전국 동시 총파업 대비. ⓒAI 이미지

강원특별자치도교육청은 부교육감을 총괄 본부장으로 종합 대책 상황실을 운영한다.

상황반과 대응반이 학교 현장의 어려움에 대응해 혼란을 줄이기로 했다.

강원특별자치도교육청은 직종별 현장 상황을 반영한 파업 대응 매뉴얼을 학교에 전달했다.

매뉴얼에는 단계별 조치사항, 직종별 현장 세부 대응방안, 부당노동행위 예방을 위한 노동관계법 준수 원칙 등을 담았다.

학생과 학부모 불편을 줄이기 위한 분야별 대책도 세웠다.

급식은 학교·지역 여건에 따라 빵·우유 등 대체급식 제공이나 도시락 지참 방안을 적용한다.

돌봄은 학교장 책임 아래 맞춤형 방과후 프로그램을 추가로 운영해 공백을 줄인다.

특수교육은 치료지원 시간에 해당 학급 수업에 참여하는 방식으로 학생 피해를 최소화하기로 했다.

이서영 정책국장은 "임금 교섭이 원만히 타결될 수 있도록 성실하게 교섭에 임하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 파업으로 인한 학생과 학부모님들의 불편을 줄이고 교육 현장의 혼란을 최소화하기 위한 노력을 다하겠다"고 밝혔다.