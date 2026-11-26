구자열 원주시장은 26일 언론 브리핑을 열고 "그간의 소모적 정쟁을 뒤로 하고 더 무거운 책임감으로 시정과 민생에 전념하겠다"고 밝혔다.

구 시장은 이날 브리핑에서 2027년 시민 생활과 밀접한 공동주택 관리·정원문화·농업 발전 세 가지 주요 시책을 발표했다.

▲언론 브리핑하는 구자열 원주시장. ⓒ원주시

◇ 공동주택관리 조례 개정·예산 증액·지원TF팀 신설

먼저 공동주택 지원 정책과 관련해 구 시장은 "쾌적하고 안전한 주거환경을 단지에만 맡기지 않고 원주시가 함께 책임지겠다"고 강조했다.

이를 위해 내년 상반기 중 '원주시 공동주택관리 지원 조례'를 개정하고 관련 예산을 해마다 단계적으로 늘릴 계획이다.

또 전담 조직인 '공동주택지원TF팀'을 신설하고 주택관리사 1명을 충원해 전문성을 강화한다.

시설 보수 지원 항목을 기존 14개에서 승강기·변압기·조경을 더한 17개로 확대하고 지원 방식도 단지 여건에 맞춘 차등 지원으로 변경한다.

◇ 1만 평 사계절 꽃밭 '원주 정원길' 조성…100억 공모 도전

일상 속 사계절 정원을 펼치는 '정원도시 원주' 브랜드화도 추진한다.

원주천·샘마루공원·두물수변공원 세 곳에 약 1만 평 규모의 사계절 꽃밭을 조성하고 이를 '원주 정원길'로 연결한다.

도심 유휴지와 녹지 그리고 수변 공간까지 정원을 넓힐 방침이다.

종축장 부지와 옛 교도소 부지를 시민 쉼터로 바꾸기 위한 관계기관 협의도 지속한다.

아울러 시민정원사 양성 등 문화 확산을 통해 100억 원 규모의 정원도시 공모사업에 도전한다.

◇ 내년 1월 '농업성장특위' 출범…반값 농자재 10억 증액

원주 농업의 미래 가치를 높이기 위한 방안도 내놨다.

내년 1월 시장 직속 '농업성장특별위원회'를 출범시켜 상향식 농정 체계를 구축한다.

청년농업인 지원 확대와 반값 농자재 지원금 연간 10억 원 증액으로 농가 경영 부담을 덜어주고 읍면별 주민숙원사업비를 5억 원으로 늘려 농촌 정주 환경을 개선한다.

이와 함께 '농업인의 날 발상기념관(가칭)' 건립 타당성 검토 용역에 착수해 농업 문화유산을 계승할 계획이다.

▲언론 브리핑하는 구자열 원주시장. ⓒ원주시

구자열 원주시장은 "시간은 한정되어 있고 우리 앞에는 풀어야 할 과제가 산적해 있다"며 대도시 특례 입법, 첨단의료복합단지 유치, 광역 철도망 신설 등 현안 해결 의지를 밝혔다.

이어 "선택과 집중으로 단 하루도 헛되이 보내지 않고, 속도감 있게 실행하겠다"며 민선 9기 5대 기조인 '반값·첨단·활력·매력·안심 원주'를 반드시 완성하겠다고 덧붙였다.