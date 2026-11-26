이재명 정부 초대 법무부 장관을 지낸 더불어민주당 중진 정성호 의원이 조희대 대법원장 탄핵소추 추진과 관련해 "당론으로 결정됐으니 따라가겠지만, 최종적인 후과(後果)에 대한 책임은 여당이 져야 한다"고 지적했다.

정 의원은 26일 CBS 라디오 인터뷰에서 "(탄핵 심판 결과에 따른) 최종적인 후과에 대한 책임은 여당이 져야 한다"며 "다른 당이 지지 않는다. 조국혁신당이, 진보당이 책임지는 게 아니다. 집권당인 여당이 져야 하는 것"이라고 경고했다.

앞서 민주당은 조 대법원장 탄핵 추진을 위해 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당에 '5당 연대'를 공식 제안한 바 있다.

이에 정 의원은 "여당은 신념만 갖고 되는 게 아니라 사실은 책임을 져야 되지 않겠느냐"며 헌법재판소의 판단과 그에 따른 정치적 파장 등 "그 이후까지도 염두에 두면서 국민들에게 충분히 설득하고 더 (탄핵소추) 명분을 쌓아야 한다"고 강조했다.

법무부 장관 출신인 정 의원은 헌법재판소의 탄핵 인용 여부 자체에도 우려를 표했다. 그는 "(대법원장은) 입법·행정·사법 3부의 최고 책임자 중 한 사람이지 않냐"며 "헌법재판소 재판관들도 다 법관 출신들"이라는 점을 짚었다.

정 의원은 "헌법재판소가 사법부의 수장인 대법원장을 탄핵하려고 하면" 재판관들도 "중대한 헌법·법률 위반의 사유가 드러나지 않는 한 국민적 부담을 느낄 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

여당이 거둔 민생·예산 성과가 탄핵 정국에 묻힐 가능성도 거론했다. 정 의원은 "지금 12월은 정기국회의 가장 핵심 과제인 예산을 심사·의결하는 기간"이라며 "특히 예산은 여당이 주도권을 갖고 있기 때문에 여당 의원들의 성과"라고 말했다.

이어 "언론에서는 쪽지 예산이라고 비판을 받지만, 지역 주민들에게 필요한 예산과 정부의 복지·교육 예산을 확보해 그 성과를 국민들에게 알려야 하는" 시기라며 "그 성과가 다 도로 탄핵에 묻혀버릴 것이다, 그런 걱정도 많이 된다"고 덧붙였다.

다만 정 의원은 조 대법원장이 "사법부의 독립을 훼손하는 데 가장 큰 역할을 했다"고 비판했다.

정 의원은 "이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건 파기환송, 그 과정에서 보여준 행태는 굉장히 문제가 심각했다"고 평가했다. 또 "대법관 재제청 거부라든가 또 한덕수 전 총리 재판 과정 보면 괜히 의심 받을 수밖에 없지 않겠냐"고 했다.

이어 법률 위반 및 격려금 지급 문제 등을 거론하면서 "그런 걸 다 모아보면" 조 대법원장이 계속 자리를 지키는 것이 "사법부의 독립, 법관의 독립, 재판의 독립에 도움이 안 된다"고 주장했다.

▲ 더불어민주당 정성호 의원 ⓒ CBS 박성태의 뉴스쇼 유튜브 화면 캡쳐.

김민석 당대표와 정청래 전 대표 간 갈등에 대해서는 "올해 12월 안에는 다 정리하고 민주당이 통합된 모습을 보여야 되지 않겠느냐"며 "전당대회 과정에서 쌓였던 마음의 앙금들을 빨리 걷어내야 된다"고 했다.

정 의원은 "정청래 전 대표도 당의 신뢰 회복과 통합 필요성에 공감하고 있을 것"이라며 "(정 전 대표가) 좀 더 마음을 열고 김민석 대표도 좀 더 진정성 있게 대화를 나눴으면 좋겠다"고 말했다.

정 전 대표가 중진들의 중재 시도에 '당사자가 아닌 사람들은 빠져라'고 한 데 대해서는 "송영길 의원 역시 전당대회 당사자였고, 정 전 대표가 박지원 의원과도 개인적인 앙금이 남아 있는 듯하다"고 짚었다. 다만 "두 분(김 대표와 정 전 대표)이 정말 허심탄회하게 대화하고 앙금들을 걷어내는 노력들을 해야 되지 않겠나. 그런 얘기를 중진들이 하고 있는 것 아니냐"고 했다.

이날 예정한 4선 의원 만찬에 정 전 대표의 참석 여부가 불투명한 데 대해서는 "(정 전 대표에게) 어제 전화 통화를 시도했는데 받질 않으시더라"며 참석을 권유하는 문자메시지를 보냈다고 전했다. 다만 이날 만찬은 중진들의 정례 모임으로, 별다른 정치적 의미는 없다고 설명했다.

鄭, 조국혁신당 합당론에 "당 내부도 통합 안되는데 무슨 합당"

한편 당내 일각에서 거론하는 조국혁신당과의 합당론에 대해서는 "아주 격하게 비난하고 싶지만 그렇게는 안 하겠다"며 날을 세웠다. 정 의원은 "당 내부도 통합되지 않는 상황에서 무슨 다른 당과의 통합인가. 그게 말이 되는 소리인가"라고 반문했다.

특히 합당론을 제기하는 당내 인사들을 겨냥해 "친청계인지 누군지 잘 모르겠지만 당내 분열 상황도 극복하지 못하면서 당내 갈등을 더 얘기하면서 무슨 통합인가"라고 지적했다.

그러면서 "그 통합이 당내 갈등의 해결 수단이 돼서는 안 되지 않느냐"며 "통합(합당)하고 난 이후에 찬성, 반대 때문에 더 당이 분열하고 갈등하면 아무 의미가 없는 것 아니겠느냐"고 했다.

이어 "통합을 얘기하기 전에 당내 통합부터가 먼저"라고 강조했다.