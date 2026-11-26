▲A씨가 현금을 인출하는 모습 ⓒ무주경찰서

인터넷 중고거래 사이트에서 물건을 싸게 판다고 속여 8300여만원을 가로챈 20대 남성이 경찰에 구속됐다.

전북 무주경찰서는 사기 혐의로 A(20대)씨를 구속했다고 26일 밝혔다.

A씨는 올해 10월까지 중고거래 사이트에 테니스 라켓 등 생활용품을 시세보다 저렴하게 판매한다는 허위 글을 올려 피해자 93명으로부터 총 8372만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

A씨는 사실 물건을 갖고 있지 않으면서 구매대금만 받은 뒤 잠적하는 수법으로 범행한 것으로 조사됐다.

경찰의 추적을 피하기 위해 지적장애가 있는 B(40대)씨 명의의 계좌로 물품 대금을 받았으며 도피 중에도 B씨 명의 신용카드와 계좌를 사용한 것으로 확인됐다.

A씨는 SNS에 신용불량자라 계좌나 휴대전화를 개설할 수 없다는 글을 올려 B씨 명의를 빌린 것으로 파악됐다.

전국에서 같은 수법의 피해 신고가 잇따르자 경찰은 사건을 병합해 수사에 착수했으며 경찰은 CCTV 영상을 분석해 A씨 동선을 추적한 뒤 지난 18일 오후 6시께 경기도의 한 식당 앞에서 A씨를 긴급체포했다.

경찰은 A씨 휴대전화 디지털포렌식 분석을 통해 추가 범행 여부와 타인 명의 계좌 및 신용카드 부정 사용 혐의 등을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "시세보다 지나치게 저렴한 물품은 의심하고 가급적 대면 거래를 하되 거래 전 판매자의 계좌번호와 전화번호에 대한 사기 신고 이력을 확인할 것"을 당부했다.