▲이남호 전 전북교육감 후보 ⓒ프레시안

6·3 지방선거 당시 불거진 이남호 전 전북교육감 후보의 기자 매수 의혹과 관련해 선거캠프 관계자와 기자만 재판에 넘겨졌다.

전주지방공소청은 26일 공직선거법 위반(방송·신문 등의 불법이용을 위한 매수) 혐의로 이 전 후보의 공보 담당자였던 A씨와 전직 인터넷신문 기자 B씨를 불구속 기소했다고 밝혔다.

두 사람은 지난 3월 이 전 후보에게 유리한 보도를 하는 조건으로 200만원 상당 금품을 주고받은 혐의를 받는다.

이 전 후보도 금품 제공을 지시한 혐의로 수사를 받아왔으나 공소청은 이를 입증할 증거가 부족하다고 보고 혐의없음 처분을 내렸다.

앞서 익산경찰서는 선거를 한 달여 앞둔 지난 5월 15일 금품 거래 정황을 포착하고 이 전 후보의 선거사무소 등을 압수수색했다.

이 전 후보는 당시 선거사무소 관계자의 부적절한 행동에 대해 사과하면서도 언론계 선후배 사이의 개인적인 금전 거래라며 자신과는 무관하다는 입장을 밝혔다.

또 A씨를 공보 업무에서 배제하고 선거운동 참여도 중단시켰다.

이후 경찰은 휴대전화 포렌식과 관련자 진술 등을 토대로 이 전 후보가 금품 제공에 관여했다고 판단해 지난 10월 이 전 후보 등 3명을 공소청에 불구속 송치했다.