▲ 임인환(시진 왼쪽) 대구시의회의장, 사랑의열매 달기 릴레이 캠페인 동참ⓒ대구시의회 제공

대구광역시의회 임인환 의장은 26일 오후 3시 의장 접견실에서 대구사회복지공동모금회(대구사랑의열매)와 함께 ‘사랑의열매 달기 릴레이 캠페인’에 참여하고, 연말연시 나눔문화 확산과 시민들의 자발적인 기부 참여를 위해 뜻을 모았다.

이번 캠페인은 연말연시 나눔 분위기를 조성하고 ‘희망2027나눔캠페인’의 시작을 알리기 위해 마련됐으며, 사랑의열매 배지 달기를 통해 어려운 이웃을 향한 관심과 나눔의 가치를 되새기는 데 의미가 있다.

특히 지역 주요 기관·단체장들이 릴레이 형식으로 참여해 나눔 실천의 뜻을 이어가고, 시민들에게도 이웃사랑과 기부에 동참하는 계기가 될 것으로 기대된다.

대구시의회는 지역사회와 함께하는 나눔과 봉사의 가치를 실천하고, 소외된 이웃에 대한 관심과 지원이 지속적으로 이어질 수 있도록 시민과 함께하는 의정활동을 펼쳐 나갈 계획이다.

임인환 의장은 “사랑의열매 배지에 담긴 의미처럼 우리 주변의 어려운 이웃을 돌아보고 서로에게 따뜻한 마음을 나누는 일이 무엇보다 중요하다”며 “작은 관심과 나눔이 누군가에게는 큰 희망과 용기가 될 수 있는 만큼, 시민 여러분께서도 이웃사랑 실천과 나눔문화 확산에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.