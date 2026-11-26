이재명 대통령이 임명한 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 대해 "이게 무슨 실익이 있냐"며 회의적인 입장을 밝혔다. 신천지 의혹을 둘러싼 당내 갈등에 대해서도 쓴소리를 내놓으며 김민석 당대표에게 국면 전환을 주문했다.

민주당 의원 출신인 박 부위원장은 26일 KBS 라디오 인터뷰에서 "(탄핵 당론이) 결정 나기 전에 제가 어디서 의견을 표출할 데가 있으면 '실익이 없다'는 입장이었다"고 말했다.

박 부위원장은 "어쨌든 의총 열어서 의원님들이 결정하셨으니까 책임 있게 하시겠죠"라며 "지금 (저는) 120만 권리당원 중 한 명의 처지고 또 일정하게 정부 쪽 사이드에서 역할을 하고 있는 사람이라서 민감한 정치 문제와 관련해서는 조금 조심스럽다"고 했다. 그러면서도 "'이게 무슨 실익이 있지?'라는 생각은 하고 있다"고 했다.

박 부위원장은 이재명 대통령의 당대표 시절 공직선거법 위반 사건 파기환송, 내란 관련 사건을 "상당히 느슨하게 대하고 있는 태도", 법인카드 사용 문제, 대통령과의 "무모한 갈등" 등을 열거하며 사법부가 "귀에 피가 나도록 욕을 먹어도 싸다(부족하다)고 생각한다"고 했다. "조희대 대법원장이 책임자니까 욕먹어도 싸다고 생각한다"고도 했다.

다만 그는 "이 문제를 가지고 다른 정치 국면으로 끌고 가면 그건 또 다른 문제가 되는 것"이라고 지적했다. 조 대법원장에게 쏠린 비판 여론이 탄핵 추진을 계기로 오히려 민주당을 향할 수 있다는 취지다.

박 부위원장은 "잘못은 저쪽이 했는데 이걸 새로운 장으로, 탄핵 국면으로 끌고 가면 이건 민주당 책임으로 온다"며 "그 문제를 제가 지적하는 것이다. 그래서 실익이 없다고 말씀드리는 것"이라고 설명했다.

▲ 박용진 규제합리화위원회 부위원장 ⓒ KBS 1라디오 유튜브 화면 캡쳐

신천지 의혹을 둘러싼 민주당 내홍에 대해서는 "지겹다"며 "당원들은 지금 최고위원회가 열리는 월·수·금 아침이 무섭다. 도대체 저게 무슨 꼴이냐"고 쓴소리를 했다.

그는 "국민들에게 희망 주고, 기대를 갖게 하고, 두근두근 하는 이야기들이 나오고, 먹고사는 문제와 관련된 대책을 의논하는 모습을 기대하는데, 거기(최고위)에서 국민들하고는 아무 상관없는 신천지 문제로 이렇게 날을 지새우니"라며 "정말 월·수·금 아침이 두려운 민주당 당원들"이라고 꼬집었다.

박 부위원장은 지난 2015년 정청래·주승용 당시 최고위원 간 공개 충돌로 '봉숭아학당'이라는 오명을 얻었던 새정치민주연합(현 더불어민주당) 지도부와 지금의 민주당 상황을 빗대기도 했다.

그는 "그때도 정청래 최고위원이 등장한다. 주승용 최고위원과 서로 언쟁을 하고 비꼬다가 '공갈포 하지 말고 사퇴해라' 이런 얘기를 하다가 나가버리고, 또 다른 최고위원은 '연분홍 치마가 봄바람에' 이런 노래를 하고, 그러면서 '이게 뭐냐' 했었던 상황을 떠올리는 분들이 많다"고 했다. 그러면서 "빨리 수습해야 한다. 지금 이렇게 더 가면 안 된다"고 강조했다.

金에 '국면 전환' 주문…鄭엔 "지금은 비주류, 사납지 않았으면"

박 부위원장은 김민석 대표를 향해 당내 갈등을 끊어낼 "정치력을 발휘할 때"라고 주문했다. 내후년 총선을 앞두고 여당이 소모적인 공방을 이어가는 데 대한 경고도 내놨다.

그는 "국민 무서운 줄 알아야 하는 건데 정부·여당이면 국민을 안심시켜야 하지 않나. 자꾸 불안하게 하면 안 된다"며 "공부 안 하는 학생들 여지없이 성적표가 돌아오는 것처럼 우리 성적표 받을 시험인 선거가 또 돌아온다"고 했다. 그러면서 "지금부터라도 정신 차리고 다시 가야 한다. 김민석 대표가 잘하셔야 된다고 본다"고 했다.

특히 이재명 대통령이 최근 중폭 개각을 통해 국면 전환 의지를 보인 점을 거론하며 "여당 대표도 그렇게 할 수 있는 힘이 많이 있다. 카드가 많이 있을 것"이라며 "그런 것을 잘 활용해서 빨리 끊어낼 거 끊어내고, 정리할 거 정리하고, 기름이 좀 끼얹어져도 그냥 지나가는 일로 끝날 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.

정청래 전 대표에게는 "여당 대표를 하셨던 분이지 않나. 역시 책임이 있으신 분"이라며 "본인은 지금 비주류니까 당내 갈등을 표출하시더라도 사납지 않았으면 좋겠다"고 당부했다.

최근 정 전 대표와 송영길 전 대표 간 공방에 대해서는 "다 당대표들의 문제고 386분들의 문제인데, 서로 간에 그러지 않았으면 좋겠다. 보기 민망할 정도로 서로 입씨름들을 하고 계셔서"라며 "집권여당의 전직 당대표를 하셨던 분들이니까 당원들도 좀 생각해 주시고 국민들을 좀 생각해 달라"고 했다.